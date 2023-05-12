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大陸 大陸焦點 特派現場

90K變26K！浦發銀行大減薪員工靜坐抗議　辦公室貼滿「罷工」A4紙

▲▼上海浦發銀行員工維權抗議。（圖／翻攝自微博）

▲上海浦發銀行員工維權抗議。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海浦東發展銀行（以下簡稱「浦發銀行」）陸家嘴支行門前11日有大批人聚集、靜坐。網傳事發原因為浦發銀行大幅減薪惹員工不滿，有人從月薪9萬元直接大砍剩2.6萬元，多人發起集體罷工抗議，員工們打卡後不工作甚至在座位上貼滿印著「罷工」字眼的紙張。

網傳圖片顯示，位於上海陸家嘴的浦發銀行大樓門前樓梯上坐滿了罷工的員工，現場有不少保全戒備。

有員工在網路發文控訴，自己原本2萬元人民幣（約新台幣9萬元）的月薪，被大減至6、7千元（約新台幣2.6萬元），「本人工資被調低到6260.09到手/月薪（人民幣，下同），遠低於本人價值，本人罷工抗議中，敬請諒解。」

▲▼上海浦發銀行員工維權抗議。（圖／翻攝自微博）

▲維權抗議現場畫面。（圖／翻攝自微博）

據了解，不滿大幅減薪的員工們，打卡後不工作，並有人在A4白紙上印有「罷工」字眼，張貼在座位上。不過，網傳照片顯示，也有員工坐在辦公室內。

網傳的減薪通知文件顯示，普通員工月薪調整為原月薪的50%；主管及以上人員月薪調整為原月薪的40%，其中高管月薪調整為原月薪的0%。調整後月薪低於7000元的按7000元發放，月薪不到7000元的員工則無需減薪。文件中更稱，「這是我們都不願意面對的局面，卻又不得不痛下決心」。有消息指，涉及部門為信用卡中心。

▲▼上海浦發銀行員工維權抗議。（圖／翻攝自微博）

▲公位貼滿罷工的紙張。（圖／翻攝自微博）

據《九派新聞》引述浦發銀行內部知情人士表示，罷工事件導火索或涉及浦發信用卡中心的空中銀行 (外呼) 員工要從行編轉外包，引發部分人員不滿。

至於浦發銀行的減薪傳聞，該知情人士表示，「內部已經整體減薪兩輪，高管則是年年在降。」

對此，浦發銀行官方回應指，網傳圖片是兩起獨立事件。其一，網傳子公司一員工薪酬下調是因其本人業績考核不佳所致，經溝通，目前該員工已對上述調整表示理解。其二，網傳集體事件的圖片，是一業務外包公司與所屬員工之間存在勞動糾紛所致，目前該外包公司正與員工溝通解決。

▲▼上海浦發銀行員工維權抗議。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

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