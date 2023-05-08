超盤理髮店！她被誆「理髮體驗」　出店秒噴16萬

▲理髮店會不同服務有不同收費。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

上理髮店、美髮沙龍是很多人定期會做的事，能夠修剪頭髮的長度，或是依照心情變換髮色。不過，如果上一次理髮店需要花費到16萬，你能夠接受嗎？上海就有一位吳女士在路上受到了理髮店推銷，結果被強迫消費了38000元人民幣（約新台幣16萬8575元），引起一陣熱議。

吳女士表示，她逛街時遇到一家理髮店銷售人員，向她稱有20分鐘美髮修剪體驗。一位自稱「阿楓」的設計師為她打理頭髮，服務時間前後不足20分鐘就結束了。之後理髮店工作人員告訴她，設計師為她的服務價格為修剪頭髮2000元（約新台幣8872元）及塑型5800元（約新台幣2萬5729元）。

理髮店工作人員接著又說可以給她優惠，但必須加入門店會員，入會費為38000元（約新台幣16萬8575元），可以將當天服務費7800元優惠減價至2808元。但若未繳費38000元套餐，就必須按7800元結算才可以離店。

吳女士表示，當時她看理髮店內滿屋都是身著黑色西裝的男店員巡視，她有些害怕，擔心自身人身安全。無奈之下被迫轉帳支付了38000元的所謂「入會費」。

上海浦東新區法院最後判決，理髮店與理髮店所屬的公司必須共同退還吳女士37800元（約新台幣16萬7683元）。