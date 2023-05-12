新北老闆遊南橫車輪卡山溝！他說車內有百萬現金　警秒變護鈔員

▲莊姓男子，日前駕車至南橫公路賞景，前輪不慎掉落溝內，警員協請拖吊車將車輛吊起。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

在北部從商的莊姓男子(約65歲)，日前與家人駕車至南橫公路賞景，行經177公里處轉彎處，前輪不慎掉落溝內。關山警察分局霧鹿派出所所長胡松俊仁獲報到場處置，協請拖吊車將車輛吊起，並請他們至所內等候，此時莊民低聲向所長說「車內有百萬現鈔」！

胡松所長遂與莊男回到事故地點「護鈔」，直到車輛移置安全處。莊民被員警的熱忱服務態度感動，遂主動提出欲捐款予地方，經胡松所長引薦捐給霧鹿國小新台幣5萬元。

居住於新北市的莊姓男子，於日前與家人一行4人欲至台東交付百萬貨款，選擇走台20線順便遊玩。但行經177公里處彎道時，前輪不慎掉落小水溝內，車體也輕微摩擦山壁受損，所幸車內人員均無恙。霧鹿派出所所長獲報後，隨即趕往處置並指揮交通。但因拖吊車需費時約2小時才能抵達，因該路段路幅較小，所長擺上三角錐示警，並請一行人至所內等候。

▲莊姓男子，被所長熱忱的服務精神感動，主動提及要捐款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

莊男低聲跟所長說：「車內有貨款百萬現金！」胡松所長恐車旁無人看照，遂陪同莊男回到事故地點，於2小時後將車拖離至安全地點才放下心。莊男被胡松所長熱忱的服務精神感動，於等待拖吊車的空檔閒聊中，得知山區資源較為缺乏，遂主動提及要捐款給弱勢家庭。

胡松所長遂引薦他捐款予霧鹿國小，該筆善款可幫助在校的每位學童獲得教育資源。經所長的穿針引線，莊男捐款新台幣5萬元予校方。霧鹿國小校長郭惠珍為感謝胡松所長及莊民，選擇於霧鹿派出所內回贈莊男感謝狀，以感謝2人的義行