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社會 社會焦點 保障人權

違法經紀業者刊登不動產招租廣告挨罰　紅牌重機拍賣抵償

▲紅牌重機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲紅牌重機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於5月2日辦理「123拍賣會」，當天最特別的標的是一部白色的紅牌重型機車。

屏東執行分署表示，該標的是義務人在網路刊登不動產租賃招租廣告，屏東縣政府地政處認男子並非合法經紀業者，民眾需透過他居間聯繫才能知道不動產租賃資訊，係公開進行不動產租賃的媒合行為且反覆從事仲介業務，已違反不動產經紀業管理條例相關規定，遂裁處10萬元罰鍰，義務人未繳，移送執行。

▲紅牌重機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲紅牌重機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲拍賣枋山透天厝持分。

該分署受理後，曾扣押義務人存款，但只有執行到幾百元，執行人員多次現場訪查，終於在屏東市區騎樓發現他名下這部白色重機，他主張他只是幫人代管不動產，不知道刊登招租廣告還有資格限制，拒不繳納罰款，書記官遂通知拖吊業者到場協助執行。由於重機車體龐大且龍頭鎖住，停放的騎樓狹窄與路面又有高低差，拖吊業者耗費近2小時才將重機拖離現場，過程頗為辛苦。

該部光陽 MYROAD700i重機為699cc，白色車體帥氣十足，里程數僅4306公里，車況養護良好，通勤旅遊皆宜，免打檔易騎乘置物空間超大，當天為第一次拍賣，歡迎對國產紅牌重機有興趣的民眾把他騎回家。
這次聯拍動產物件另有中古汽機車、陽信商銀及大正系統股票，5月2日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標；不動產則有枋山的透天厝，座落屏東市、恆春、高樹、春日、佳冬與內埔的土地，以及泰武和三地門的原住民保留地。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在5月1日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於5月2日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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