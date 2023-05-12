1年制義務役元旦入伍！郭正亮揭內幕「年輕人會嚇死」：兵單恐延後

▲1年制義務役將於2024年1月1日開始施行。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國防部長邱國正表示，首批義務役1年制，於2024年1月1日開始，不過1月13日正好是總統大選，國民黨立委林德福好奇，是否會因為總統大選而延後，邱國正回應「不受到政治影響」。對此，前立委郭正亮大讚部長好棒棒，預計這次的訓練會比以往嚴格，年輕人等著被操練，也認為民進黨不敢寄兵單，會拖到選後。

根據《聯合報》報導，邱國正4日參加立法院外交及國防委員會，國民黨立委林德福質詢，一年制義務役首批94年次的役男，今年6月畢業後，是否在2024年1月1日入伍，屆時適逢總統大選，「新訓是否會因總統大選而延後。」

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邱國正當場回應，國防部沒有考量到這個問題，不會受到政治影響，就是1月1日開始。

對此，前立委郭正亮直呼，「邱部長真是好棒棒！我真是佩服，本來就該這樣，可是邱部長真的太老實」，首批1年制義務役預計有2萬多人，約12月初就會收到入伍通知，到時媒體就會開始報導各營區的準備狀況，「我跟你保證，各地營區一定準備得亂七八糟。」

郭正亮坦言，到時候年輕人嚇都嚇死，「因為美國教官200人已經進駐台灣」，要準備操練年輕人戰技，一定比以往都還要嚴格，真的會如期1月1日入伍當兵嗎？兵單在12月就敢寄嗎？「我們等著看，百分之80以上，到時候一定延到1月13日之後才寄兵單，民進黨什麼都以選舉為主要考量。」

據《華爾街日報》今年2月曾引述不具名美方官員消息，稱美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，相較原先的30人，數量增加超過3倍。另根據《中央社》今年4月報導，目前美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅。