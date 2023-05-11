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幻象飛行員昨目擊「火球劃破夜空」　國防部初判：民間衛星殘骸

▲台灣上空昨夜出現不明亮體，鄭明典指出可能是太空垃圾。（圖／網友Tony Tsai拍攝、鄭明典臉書）

▲台灣上空昨夜出現不明亮體，鄭明典指可能是太空垃圾。（圖／網友Tony Tsai拍攝、鄭明典臉書）

記者蘇晏男／台北報導

昨晚7時30分左右，台灣不少民眾看到不明火球劃破夜空，同一時間日本沖繩也有人目擊，引發討論。空軍11日指出，當時正好空載巡邏的幻象2000戰機飛行員目睹，隨即轉任務前去偵查狀況，然該物體高度在飛行器所無法到達的空域。據了解，國防部昨晚初判該物體應為民間衛星的太空殘骸。

針對媒體報導，有幻象2000戰機飛行員昨晚在空中偵巡時，目擊不明火球劃破夜空，空軍11日向《東森新媒體ETtoday》證實此事。空軍指出，空軍每天都有空中偵巡的任務機，當時由幻象2000戰機飛行員看到火球後，轉任務前去偵巡，但該物體高度實在太遙遠，其所在地並非飛行器所能到達的空域，因此空軍只能用監控方式掌握。

據了解，國防部昨晚已初判該物體應為民間衛星的太空殘骸。而有目擊網友到氣象局長鄭明典臉書上詢問是否為流星或隕石，鄭明典則回應指出，最可能是太空垃圾掉落，可見的範圍很廣，表示這個物體高度很高。另根據日本石垣島天文台判斷，中國2022年發射的部分火箭，推估會在10日晚間再次進入大氣層，因此研判有其可能性。

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