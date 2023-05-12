15年前同一天8.3強震！四川瀘定「一夜連四震」　搖醒民眾不敢睡

記者鄭思楠／綜合報導

四川甘孜州瀘定縣12日凌晨至6時許，接連發生四次地震，分別為芮氏規模4.5、4.2、3.0、4.0地震。有監視器記錄下地震瞬間，震感明顯。當地張姓女市民受訪稱，當時都睡著了被驚醒，聽見外面有車在巡邏，後來躺在床上但是還是不敢睡覺。此外，今天恰逢是「5·12」汶川地震15周年，網友刷一排驚呼，「天哪，怎麼在今天這個日子，願平安。」

▲四川瀘定深夜連發四次地震。（圖／翻攝自微博）

據《央視網》報導，5月12日凌晨至6時許，四川甘孜州瀘定縣接連發生四次地震。

具體如下:

據中國地震台網正式測定：

5月12日06時07分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.62度，東經102.03度）發生規模4.0地震，震源深度10千米。

5月12日04時49分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.66度，東經102.01度）發生規模3.0地震，震源深度9千米。

5月12日04時32分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.63度，東經102.02度）發生規模4.2地震，震源深度10千米。

5月12日2時34分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.64度，東經102.04度）發生規模4.5地震，震源深度10千米。

2023年5月12日，是「5·12」汶川地震15周年。2008年5月12日14時28分04秒，四川汶川發生8.3強震，截至2008年9月25日，地震共造成69227人遇難、17923人失蹤、374643人輕重傷、1993.03萬人流離失所，受災總人口達4625.6萬人。