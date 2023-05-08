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大陸 大陸焦點 特派現場

推動川台文旅合作　台灣經驗助力鄉村振興、農旅發展

▲▼ 川台新幹線 。（圖／台青提供）

▲「川台文旅新幹線」座談會 。（圖／台青提供）

記者任以芳／綜合報導

「川台文旅新幹線」座談會在四川成都舉行。邀請在川發展台商、台青分享發展計畫，透過川台文旅交流合作帶頭人、示範基地負責人和台灣文旅業者在地發展和創意發想，進一步深化川台農文旅融合發展，助力四川省鄉村振興和文旅產業發展。

「川台文旅新幹線」由四川省台辦、省文旅廳推動下，由四川首批評選的川台文旅交流合作示範基地和帶頭人共同倡議打造的兩岸民間文旅文創交流合作平台，主要發揮鏈接兩岸優質文旅文創資源，推動川台文旅融合發展賦能四川鄉村振興的作用。目前已在成都市、宜賓市、綿陽市、遂寧市等地先後舉行點亮儀式，實地考察文化產業，深挖當地旅遊資源，促進當地文旅發展。

▲▼ 川台新幹線 。（圖／台青提供）

▲四川省台辦主任羅治平 。（圖／台青提供）

四川省台辦主任羅治平出席會議並講話。會議由省台、辦副主任劉浩主持，省台辦、省文旅廳有關處負責人，以及川台文旅文創專家、文創能手、文旅企業負責人等30人參加會議。

羅治平指出，四川文旅產業大有可為，歡迎台灣台胞將台灣發展休閒觀光業的理念、模式、做法和經驗與四川歷史文化、地域特色、民風民俗等獨特資源有機融合，更新發展理念。用文創點亮鄉村，擔起文旅助力鄉村振興、帶動「三農」發展的社會責任，實現企業社會價值，提升企業社會影響。

▲▼ 川台新幹線 。（圖／台青提供）

▲四川省文旅廳科技教育處處長任嘯 。（圖／台青提供）

四川省文旅廳科技教育處處長任嘯以最近「淄博燒烤」為例，為文旅消費發展提供新思路，現在的旅遊不同於以前「打卡」式旅遊，而是將旅遊生活化，比如台灣的旅遊就是小而美，充滿生活氣、人情味和家庭氛圍。

她強調，「人們實際需要的文旅消費是小微經濟，和人們生活息息相關的文旅消費。」

座談會上，川台文旅交流合作帶頭人、示範基地負責人、文創專家等逐一發言，分享各自企業、事業發展情況等，新幹線的專家「智囊團」也分享建言。川台文旅交流合作帶頭人、成都市幸福公社房地產開發有限責任公司總經理史禦力認為，打鐵還需自身硬，要把川台文旅新幹線本身做實，打造成一個大「IP」，先在成都範圍內建好，在每一個強勢平台設立文創產品營銷中心，吸引更多的文旅新合作。

川台文旅交流合作帶頭人、成都天德寶文化傳播有限公司濃園創客發展中心主任謝柏園建議，川台文旅新幹線可開到台灣，目前已在計劃組織開展相關川台文旅交流活動。台灣濃園新媒體可以免費為川台文旅文創產品宣傳搭建平台。

談到川台文旅新幹線如何幫地方發展特色、助力鄉振興發展、助推農文旅融合發展？文旅專家、四川四知堂文化公司董事長楊蓉指出，新幹線活動要實際走近老百姓生活中，地方要轉變發展觀念，把傳統招商引資更新為引資源、引智力與引資金相結合，推動特色街區打造與展會相結合。

▼ 川台文旅交流合作帶頭人史禦力 。（圖／台青提供）

▲▼ 川台新幹線 。（圖／台青提供）

▲▼ 川台新幹線 。（圖／台青提供）

▲川台文旅交流合作帶頭人宓欣怡。（圖／台青提供）

川台文旅交流合作帶頭人、成都可芳文化創意有限公司董事長宓欣怡也分享，「我們已與成都博物館以及成都大運會指定酒店開展合作，將創辦上千平米的兩岸美食生活文化文創空間，讓全球運動員們在成都龍泉山下感受我們的好客之道，在品嘗四川美食之外也能無縫沈浸到成都豐富的文化底蘊之中。」

成都台協青委會主委賴俊豪也分享將邀請組織台灣花蓮少數民族音樂人來川，希望可推動川台兩地少數民族音樂交流。

近年來，四川文旅文創產業的強勁發展勢頭、廣闊前景和市場潛力，吸引了超過2000名台灣文創類人才到四川發展，涵蓋創意孵化、文化傳媒、創發科技、社區再生、休閑旅遊和文藝展演等多個領域。

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