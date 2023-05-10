梅雨再襲！　母親節全台雷雨

▲周日母親節全台有雨。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）



記者陳俊宏／台北報導

母親節全台雷雨！氣象專家吳德榮提醒，周六晚起中部以北轉有局部短暫雨；周日梅雨季第2波「移動性鋒面」影響，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率。天氣風險公司也分享未來5天雨區模擬圖提到，周日有一波降雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（10日）、周四受高壓環流影響，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；周五各地持續穩定，中層雲逐漸增多，為多雲時晴的天氣，山區午後有零星短暫降雨的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮表示，周六白天仍穩定，鋒面前中層雲逐漸移入，晚起中部以北轉有局部短暫雨，機率越晚越高；周日梅雨季第2波移動性鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率；下周一鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲；下周二各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。

吳德榮說，但美國模式（GFS）模擬周日鋒面的強度、降雨的時空分布，與歐洲模式仍有不小差異，顯示不確定性存在，需持續觀察。

天氣風險在臉書提到，周五、周六在華南沿岸將開始有低壓波動發展，周日低壓波動將逐漸發展為鋒面系統，同時快速通過台灣上空，預計會帶來一波降雨，雖影響時間短暫，鋒面結構還不是非常分明，但通過台灣時有機會伴隨一點西南風的水氣，因此仍可能帶來局部較大雨勢或雷雨。