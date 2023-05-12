法鼓山母親節「朝山浴佛」　親子園遊會還有電影可看

▲藉由莊嚴隆重的浴佛法會，灌浴悉達多太子像，象徵清淨自心，為世界獻上美好祝願。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山園區將於5月13、14日母親節，廣邀民眾前往「朝山．浴佛．禮觀音」，在百合花香中巡禮靈山勝境，靜心走路、禪坐、聽溪、觀水，還有好吃、好玩又好看，寓教於樂的親子園遊活動。時隔3年再度舉辦實體浴佛，已有超過2千多位民眾報名參加團體朝山；今年活動特別規劃有禪悅體驗、親子手作、友善蔬食等數十種攤位，預計可提供上萬份的蔬食點心

法鼓山表示，今年母親節，法鼓山園區推薦一日輕旅，民眾可選擇走臨溪、藥師古佛迴環或祈願等步道，或以三步一拜的傳統朝山儀式，在清晨微光中開啟自性寶山，頂禮感謝大地和母親的恩澤。同時藉由莊嚴隆重的浴佛法會，灌浴悉達多太子像，象徵清淨自心，為世界獻上美好祝願。

▲民眾可選擇走臨溪、藥師古佛迴環或祈願等步道，或以三步一拜的傳統朝山儀式，在清晨微光中開啟自性寶山，頂禮感謝大地和母親的恩澤。

敬佛也孝親，民眾還可參與為長輩奉茶等多項感恩活動。家長也能陪伴孩子一起速寫畫禪、手作環保扇子與幸福花朵，在遊戲中學會動中禪；法鼓山尤其鼓勵攜帶環保餐具來兌換點數，就能品嘗豐富多樣的霜淇淋、爆米花、素叉燒包、滷豆干、素旦糕、紅豆大福等等好吃點心。

今年活動最特殊的亮點之一，就是將在「心靈環保電影院」播放「孩子，你好嗎?」系列紀錄片，透過《我的名字叫李心潔》來傳遞「愛」與「禪」，探討家庭關係和親子教育模式，為現代忙碌的母親們提供一帖心靈處方。

法鼓山表示，母親就像觀音，護佑著每個孩子，能為孩子的心田種下慈悲種子，迎向幸福光明的人生。歡迎民眾閤家週末同來禮觀音，至「來迎觀音」、「開山觀音」、「祈願觀音」前祈褔後，還有結緣好禮，在佛誕的感恩時節，留下美好的幸福身影；活動詳情請上「法鼓山各地浴佛」官網查詢。