汽車業務員突倒地！醫驚「3大血管全塞」　痊癒後曝瀕死經驗

▲▼汽車公司相當重視CPR，邀請消防局救護員到公司員工訓練。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

高雄一名22歲鄭姓汽車業務員，日前回新北市淡水區總公司受訓，他無預警倒地失去生命徵象，所幸同事緊急實施CPR送醫；經救護人員送醫，院方檢查，鄭男3大血管均阻塞、情況相當危急，經歷生死交關的一個月後，鄭男近日恢復健康，該公司8日邀請消防局針對100名員工宣導，鄭男也親曝自己的瀕死經驗，讓人直呼真是驚險！

高雄一名22歲鄭姓汽車業務員，上月11日從高雄北上回到淡水總公司受訓，但他在受訓過程中，突然倒地、失去生命徵象，同事們驚慌失措，所幸機警的同事根據消防局救災救護指揮中心的指導，對鄭緊急執行CPR！

經救護人員趕抵將鄭送醫，院方檢查，鄭男三大血管全都阻塞，強況相當危急，所幸第一時間同事第一時間施展CPR，降低鄭男腦部因缺氧而受損的機率，提高到院前的存活率。

該汽車公司相當重視CPR，本月8日邀請新北救護技術員，針對100名工作人員進行CPR暨AED宣導，課程中22歲鄭男以錄影宣導親曝自己的瀕死經驗和感謝，他強調，感謝竹圍分隊緊急救護處置及淡水馬偕醫院醫療團隊的專業照護，讓他失去生命徵象後第6天順利康復出院，恢復正常生活及工作。

消防局長李清安表示，新北消防局近年來積極協助市府各局處及私人場所CPR訓練，期望生命之鏈第二步驟儘早高品質CPR可以在患者倒下後立即執行。李局長並呼籲各級場所應接受CPR教育訓練，在緊急時請求119協助並接受派遣員線上指導同步為患者執行CPR，為患者爭取到院前的存活率及獲得到院後的治療及康復出院的機會。