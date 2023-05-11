富商夫再外遇就賠500萬　正宮驚見「共浴光溜片」！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓人妻不滿廖姓丈夫出軌，雙方約定「若再外遇就賠償500萬元」，沒想到丈夫仍不知悔改，竟然與劉姓女清潔工祕密交往15年，甚至出資幫忙買房，她直到2019年7月無意間看見丈夫手機裡的裸體共浴影片，才驚覺不對勁，憤而提告求償850萬元。不過，高等法院日前裁定，廖男、劉女應連帶賠償80萬元較為適當。

▲陳女驚見丈夫的手機中有與劉女一起拍攝的浴室裸體影片。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，和廖男婚後育有3名子女，對方在1997、1998年間曾與徐姓女子發生婚外情，當時雙方協議，如果再次外遇就要賠償500萬元，丈夫答應之後，她才同意撤告，沒想到丈夫仍不知悔改，並自2004年起與劉女展開交往，期間發生多次性行為，還幫忙給付生活費、出資購屋。

陳女表示，直到2019年7月間丈夫生病住院，將手機交給她保管，無意間看到手機內的親密對話訊息、浴室裸體影片、買房匯款單據、出國親密照片等等證據，這才揭發這段長達15年的地下戀情，憤而提告求償850萬元。

不過，新北地院一審判處廖男、劉女應連帶賠償40萬元，陳女不服提出上訴，並要求兩人應該再賠償460萬元。

面對妻子的指控，廖男承認與劉女交往超過10年，但並未幫忙給付生活費，也沒有協助出資購屋，LINE訊息中的金錢往來對話是因為兩人一起投資養豬事業，需要分紅；目前雙方已經沒有聯絡，他的工作所得資金都是由妻子管理，過去也沒有與妻子約定再外遇就要賠償500萬元，「我與劉女的對話只是抱怨前案（第一次外遇）中，妻子委任的律師曾與我談判要求索賠500萬元。」

劉女同樣承認曾與廖男交往，但現階段雙方已經沒有往來，兩人合作過養豬事業，廖男自2022年10月起就沒有再給她分紅利潤；至於名下的房子，是她與姊姊一起購買的，頭期款由姊姊轉帳到她的戶頭，她再取出繳納，並非廖男出資。

高等法院合議庭檢視廖男與劉女的聊天內容，發現兩人不僅互相告白「愛你」，還會互傳「老公，我是不是自私？我不喜歡你跟她做愛」、「要不要打一砲」等露骨訊息，也曾提過「我們家都知道是你買的啊，本來就是你買，因為你說你出房貸」、「已經給妳，房子通通幫妳付清之後給妳這個房子了」，可見兩人不僅親密交往15年，還有買房同居的計畫，不論廖男是否出資，這些行為都已經侵害到陳女的配偶權益。

接著，合議庭話鋒一轉，關於「再次外遇就要賠償500萬元」的爭議，從行車記錄器錄音譯文可知，廖男曾說，「對呀，到宣判的時候，律師跟我談判，寫500萬，說我再犯，第二次再犯要給500萬」，但並未明確承認是否有與陳女達成和解，由於當初刑事案件的見證律師已經過世，該案卷宗也已經銷毀，難以確認是否有過協議書以及內容為何，加上陳女沒有對此提出證明，因此難以採信。

合議庭認為，陳女為家庭主婦，名下有房子1間、汽車1輛，廖男為肉品買賣中盤商，每個月收入大約10、20萬元，名下有多筆不動產，而劉女則是清潔工，每個月收入大約2萬元，名下有2間房子及土地，衡量三方經濟收入、社會地位、侵害程度等因素，最終判廖男、劉女應連帶賠償陳女80萬元較為適當。