台南推到宅坐月子媒合平台　黃偉哲要讓孕媽咪幸福坐月子

▲台南市為體貼孕媽咪、加強落實孕產婦女照顧，設置「坐月子到宅服務媒合平台」，提供準媽咪上網預約各項產後照顧，讓準媽媽們坐月子沒煩惱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為體貼孕媽咪、加強落實孕產婦女照顧，設置「坐月子到宅服務媒合平台」，提供準媽咪上網預約各項產後照顧，讓準媽媽們坐月子沒煩惱，期待透過服務平台公開透明流程、收費標準及定型化契約，讓產婦能安心坐月子；另為確保弱勢家庭產婦照顧，社會局對具有福利身分及弱勢家庭產婦免費提供120小時坐月子服務。

市長黃偉哲表示，台南市積極落實友善育兒支持措施，除了提供產前居家安胎服務，也為新手爸媽建置產後到宅坐月子媒合平台，從產婦及新生兒照顧、月子餐製作、家務協助等服務，可依照產婦的需求進行免費媒合，找到最佳到宅服務員，讓產婦能夠好好坐月子，並免費提供每年最多36次育兒指導員到宅服務，讓新手爸媽及新生兒產前產後都能受到妥適的照顧。



社會局長盧禹璁指出，台南市「到宅坐月子媒合平台」的服務每小時以250元計費，提供民眾公開、透明化且有保障的服務，透過線上預約，即有專人負責協助後續媒合事宜。另為確保弱勢家庭婦女產後照顧，社會局也針對低收入戶、中低收入戶、產婦或其配偶領有身心障礙證明者、特殊境遇家庭扶助對象或經社工訪視評估有服務需求者，免費提供120小時坐月子服務，換算市價約新台幣3萬元，用具體的行動關懷每一位產婦。

盧局長說，今年社會局也開辦培訓到宅坐月子服務人員，邀請二度就業或想要轉換工作跑道的婦女們能夠有一個專業且彈性的就業機會；同時也邀請台南市的坐月子服務人員踴躍加入「到宅坐月子」媒合平台，由市府安排專業在職訓練，攜手提供台南產婦們友善安心的生育環境。

社會局表示，台南市為讓市民有更好的托育環境，目前已設立13處公共托育家園及2處公設民營托嬰中心，全市4處居家托育服務中心，可協助媒合37區居家保母提供全日、夜間或假日到宅或在宅之臨時托育服務，另提供17處定點臨托好所在，讓有短期特殊照顧需求的家長可以適時獲得喘息，無需擔心幼兒托顧工作，讓市民幸福更有感。

如民眾有相關問題，請上「到宅坐月子媒合平台」查詢，亦可加入LINE ID：mamacare112進行線上諮詢或洽諮詢專線06-2147138。