減塑推飲料循環杯6成反對　台南藍軍：莫圖利財團應推自帶環保杯

▲新的減塑令10月將登場，台南市議會國民黨團支持愛地球減少塑化物的使用，但民進黨減塑令推飲料循環杯，配套措施不完善，有6成民眾反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新的減塑令10月將登場，台南市議會國民黨團支持愛地球減少塑化物的使用，但民進黨減塑令推飲料循環杯，配套措施不完善，有6成民眾反對，循環杯製造材質安全嗎？為降低A肝大力宣導公筷母匙，現又要求民眾使用循環杯，健康衛生堪虞？國民黨團建議莫圖利財團，應是給予10元補助誘因，極力推廣民眾自帶環保杯。





林美燕表示，環保局亮麗晴空計畫，藍天日數去年首度達到9成，但仍有9.8%空氣不良比例，其中喜樹灣空氣不佳，是否跟興達港火力發電廠汙染南區有關，環保局已投入兩億多改善喜樹灣空氣品質，希望亮麗晴空計畫能奏效。

王家貞說，改裝車噪音問題有多嚴重？市民反映，每天聽到改裝車高分貝的噪音車呼嘯而過都會受到驚嚇，永康警分局四天就抓到50件違規案例，環保局架設聲音照相取締儀器，可惜成效不佳，取締改裝排氣管是機車噪音的源頭，取締沒路用，應從源頭著手，立法禁改裝排氣管。

方一峰說，要求每個工業區設置焚化爐，沒想到，正在開發的七股工業區，重新進行環評中，誰知仍沒規劃焚化爐預定地，經發局和環保局的橫向聯繫不足，現在垃圾越來越多，台南無法處理只得請外縣市代為處理，若工業區設置焚化爐，採BOT方式經營，還可增加就業率，若有餘力還可以幫忙市府處理垃圾，為何不做？

林燕祝詢問在場官員，誰每天外帶飲料只有一人舉手？認同減塑政策，但做好配套了嗎？廠商能配合嗎？目前台南外借杯循環杯店家約40家，推循環杯，有6成民眾不認同，擔心材質又憂心衛生，她喝過的循環杯，問局處長也沒人敢用，民進黨這樣的減塑政策是要圖利財團嗎？若真心要推減塑政策，請鼓勵民眾自帶環保杯，並給予10元補助。

尤榮智說，垃圾場劇增焚化爐來不及燒，以前高雄嘉義幫忙燒，現在無法幫忙，台南只能打包需要30年才能處理完畢，城西里焚化新爐需要到2026年才能完工，他建議在溪北地區設置一座新的焚化爐，鼓勵設置在在工業區，清潔人力不足，也請比照其他五都，2024年擴編。

李中岑說，基層清潔人員每位清潔人次是856次，若單一區平均可能更高，每1年檢討都看不到改善，清潔車量也是不足，里長和里民都反映要處理垃圾可能需好幾天，另外，安南區清潔隊環境不佳，員工在此上班比掩埋場還糟，垃圾應到掩埋場打包，不應在區隊打包。

蔡宗豪說，10月的減塑令，夜市和攤商包括在內，國人尤其年輕人喜歡逛夜市，民眾朗朗上口的大大五花大武花夜市，是鄉親和遊客最愛去的地方，要養成習慣建議從夜市優先開始宣導，並在夜市增設循環杯租借站。噪音是民怨之一，台南市噪音照相執行兩年，將從4台增加到19台，建議多增設達到嚇阻作用。

蔡育輝說，民進黨前中執委郭再欽涉入多案，後壁爐碴案至今未處理，因為需要的費用可能達30幾億，學甲爐碴案，起訴書揭露不法獲利高達21.6億，20多萬噸爐碴仍埋在那未處理，此地還能做國家口罩隊，民進黨真是厲害！麻豆這塊地爐碴地做太陽光電，要不要處理？