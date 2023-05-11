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職場必備「三招」擺脫嘴笨　增加自信與上司對話

員工、職場、企業示意圖。（圖／達志影像）

▲在職場上，「能說善道」和「能把事情做好」也許不該劃等號，但觀察身邊多少有一些只會嘴上說卻不會行動的人。（圖／視覺中國CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

觀察那些在職場中混得不錯的人可以發現，他們總是能夠透過溝通，讓自己的事業發展變得順暢。《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》書中就提到，相信有一部分職場人都會有類似的尷尬和煩惱，我們總會有這種錯覺：那些肚子裡沒多少真材實料，但能透過說話把想法很好地展現出來的人，往往比那些有真材實料但嘴笨的人看起來更強大。在職場上需要具備什麼樣的說話技巧，以下精選書摘教你如何跟上司有效溝通。

拆掉心理之牆，學會與上司溝通良好
這就是我們為什麼要學會說話的原因。嘴笨的人，最大的痛苦不是肚子裡沒有料，而是明明有料，卻無法很好地展現出來，明明工作做了很多，卻因為說不好，讓老闆覺得你做得很一般。你不是沒有料，只是不會和上司溝通。如何改變這種現狀，是我們應該思考的問題。要想跟上司溝通良好，首先必須拆掉跟上司溝通的心理之牆。

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建立平等對話，培養自信心
很多人之所以不會跟上司溝通，是因為不夠有自信。面對比自己職位高的人，他們總有一種懼怕心理，總覺得自己比他們低一等。當你是抱著這種心理的時候，你肯定無法和上司好好溝通，因為不平等的對話從來都只會以失敗告終。就算和上司有地位上的差距，也應該跟他們進行平等的對話。一個朋友跟我說，他有一個下屬跟他說話時從來不敢看他的眼睛，他對下屬提出的問題，下屬從不敢質疑。可想而知，這樣沒自信的人想要說服上司，想要讓上司覺得他可靠，實在有點難。上司也是普通人，他也有缺點，所以完全沒有必要不自信。如果你存在這種沒自信的情況，下次見到上司，第一件事就是微笑看著他，眼睛一定要平視他的眼睛。養成說話時平視他人的習慣， 不久後你就會變得比較有自信了。

放下顧慮，勇於開口溝通
患得患失是跟上司溝通時存在障礙的重要心理因素之一。有些人怕自己說錯話而失去上司的信任，這也是很多不會說話的人的顧慮，可是這樣會讓你陷入惡性循環：越不會說話就越不敢說話， 越不敢說話就越不會說話，最終的結果是，永遠無法在上司面前把話說好。顧慮太多的人，永遠都不可能成為溝通高手。就像一個銷售員，還沒開始推銷，就覺得客戶會拒絕自己，當心裡有了這樣的包袱時，溝通起來就不會順暢。

消除心理障礙，順暢與上司溝通
在和上司溝通的過程中，我們總想表現自己最好的一面，把自己的弱點隱藏起來。這會導致我們在不經意間與上司產生心理隔閡。事實上，在正式場合中，我們的確應該把自己最好的一面展現給上司，但是在私底下的溝通中，也應該讓上司知道我們真實的一面。當你不再在意上司是否會因為知道你真實的一面，而對你產生不好的看法時，你和上司的溝通就會變得順暢。消除心理上的障礙，是我們與上司順暢溝通的前提。

《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》（圖／時報出版提供）

▲如何有效溝通，取決於說話能否直擊人心。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，節錄自【深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己】一書

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