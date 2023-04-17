　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想擁有更好的職場表達技巧？　三招讓你說話有重點又有力

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲在職場上表達觀點時，說得多，不如說得精準，才能讓大家好理解。（圖／視覺中國CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

很多人在表達觀點時，滔滔不絕，讓人覺得他無所不知，但其實表達效果非常差，因為聽者不知道他想表達的重點是什麼。資深演講口才教練、人力資源管理專家劉仕祥，在《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書中提到，他曾面試過很多人，也為很多人做過培訓，過程中發現好的表達者和差的表達者最大差別不是誰講得多生動、多有激情，而是誰能夠簡明扼要地表達觀點，並且能讓對方很好理解。以下就精選書摘，提供想增強溝通力的人作為參考。

話不在多，而在於精準——掌握簡明扼要的三種方法

[廣告]請繼續往下閱讀...

好口才不是在別人面前如何侃侃而談，也不是同一件事經你的嘴就能說得天花亂墜，而是能把每句話都說到重點，讓每句話都有用。俗話說得好：「蛤蟆從晚叫到天亮，不會引人注意；公雞只啼一聲，人們就起身幹活。」會說話的人不一定話最多，話貴在精，多說無益。因此，多話的人未必是善於說話的人，而會說話的人也未必說話最多。學會用簡單的語言精煉地表達，讓話語簡明有力，是說話高手的境界。那麼，要如何才能學會簡潔明瞭地表達自己的觀點呢？以下三種方法可以幫助你掌握簡明扼要地表達觀點的技巧。

方法一、表達之前先想好中心點
我們在表達的時候，往往會東說一句，西說一句，沒有重點。要解決這個問題，我們必須要先想清楚我們想要表達的中心點是什麼，然後在表達的時候，緊緊圍繞中心點來進行語言的組織安排，這樣可以確保說話不會離題，同時把話說到重點上。

方法二、一個觀念只說三點
很多成功人士在說話時，常常只說三點。這是因為「三」這個數字非常特殊，它包含了萬物。如《易經》所說：「一生二，二生三，三生萬物」。因此，三點的陳述方式能夠讓觀點更加簡潔明瞭。在表達觀念時，只要簡要地說明三個要點，就能讓聽眾明白核心觀點，而不會被冗長的說話困擾。

方法三、把那些多餘無用的表述去掉
如果你說話時喜歡侃侃而談，但說的都是跟重點無關的內容，那別人聽了可能會瞌睡連連，因為他們根本就不想聽。唯一的解決辦法，就是把那些多餘無用的表述去掉。很多培訓師在教你講話的時候，都會告訴你要多說，但其實那些無關緊要的話，往往比不說更容易傷及你說話的品質。所以，試著只說跟重點有關的內容，說話直接簡練，這會讓你的話語更有力量。學會簡明扼要地表達你的觀點，是在很多場合都必須學會的技能。無論是開會、面試，還是公眾演講，我們都要學會緊緊圍繞想要表達的重點，用精簡的語言，說出我們想說的話。只有把話說到重點上，才能讓說話更有魅力！

《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》（圖／時報出版提供）

▲如何有效溝通，取決於說話能否直擊人心。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，節錄自【深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己】一書

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
一團紫色對流出現！　鄭明典曝台灣上空強對流「會再晚點才開始」
獨／網紅名醫遭拘提　診所喊冤回應了
快訊／網紅名醫突遭搜索！　看診當場被帶走
全球最大藏壽司在台灣！　占地2000坪開幕時間曝
下波較強鋒面要來了！全台大補水　雨彈最強時間出爐
30年來大旱！「一滴水不剩」湖底裂開　樹木全乾枯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶國際旅客！獎勵辦法公告了　5月發50萬份5千元消費金「採抽籤」

一團紫色對流出現！　鄭明典曝台灣上空強對流「會再晚點才開始」　

神人寫信字跡被讚爆！一細看「格子也畫的」全跪了：太有才

6888麻將遭控有氣泡！　館長「神回1句話」讓Toyz笑到模糊

「騷貨也能爬枕頭山」！美女律師開酸小三：該不是雞吧？

想擁有更好的職場表達技巧？　三招讓你說話有重點又有力

曾格爾怒轟「正宮下流」　5點聲明放話：手上還握有其他證據

海歸牙醫爭議難平　國際牙醫聯合會：願讓國內公費生先選分發地

配置AI智能手術室！三總重症醫療大樓動土　將增173張急性病床

台科大等3校為半導體「油水分離」提解方　研究成果登國際期刊

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

鍾麗緹「直播突爆哭」爆婚變小12歲尪！ 張倫碩親上線：老婆妳別哭

搶國際旅客！獎勵辦法公告了　5月發50萬份5千元消費金「採抽籤」

一團紫色對流出現！　鄭明典曝台灣上空強對流「會再晚點才開始」　

神人寫信字跡被讚爆！一細看「格子也畫的」全跪了：太有才

6888麻將遭控有氣泡！　館長「神回1句話」讓Toyz笑到模糊

「騷貨也能爬枕頭山」！美女律師開酸小三：該不是雞吧？

想擁有更好的職場表達技巧？　三招讓你說話有重點又有力

曾格爾怒轟「正宮下流」　5點聲明放話：手上還握有其他證據

海歸牙醫爭議難平　國際牙醫聯合會：願讓國內公費生先選分發地

配置AI智能手術室！三總重症醫療大樓動土　將增173張急性病床

台科大等3校為半導體「油水分離」提解方　研究成果登國際期刊

在台灣吃牛排「只要300元」　日本人猛讚CP值高！內行曝便宜原因

100%紐西蘭純淨乳源「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」　冰沖熱沖「即溶好喝」全家大小都愛的醇濃美味

搶國際旅客！獎勵辦法公告了　5月發50萬份5千元消費金「採抽籤」

房價翻倍跳漲！　揭A7合宜宅4大社區屋主最賺錢實例

打卡釜山新地標！巨無霸甜甜圈咖啡廳遙望藍海、捕捉可愛膠囊列車

謝龍介鄭重表態：沒有規劃選北市立委

真的會傷心！研究曝「憂鬱增心臟問題」　醫：兩者相互影響

直接進媳婦房挨罵「你這樣很像變態」　公公提告求償20萬吞敗

一團紫色對流出現！　鄭明典曝台灣上空強對流「會再晚點才開始」　

餵食狗狗濕食的好處？4大重點告訴你！

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

生活熱門新聞

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

全台連下2天！最強春雨要來了　防雷擊強風

還是來了！派克雞排又「宣布漲價」

台中2顆水煎包90元？老店曝價目表

今起「搭車可脫口罩」！只剩2類場所要戴　QA一次看

更多熱門

相關新聞

士官酒駕撞賓士還想喝啤酒　軍方說話了

士官酒駕撞賓士還想喝啤酒　軍方說話了

陸軍八軍團洪姓士官（26歲）2月24日凌晨2時許，酒後駕車行經光華路、苓雅一路口時，不慎撞及停在路邊的賓士車和機車後，洪男的轎車整台烏龜翻躺在路中央，洪竟衝到路旁海產店要喝啤酒。對此，八軍團表示，秉持酒駕零容忍的態度，並依「刑懲併行」原則，檢討重懲列汰。

他面試拋「1問題」！考官愣住：有嗎？

他面試拋「1問題」！考官愣住：有嗎？

遇到鄰居噪音擾人　專業律師教自保撇步

遇到鄰居噪音擾人　專業律師教自保撇步

我家種什麼植物才好？　園藝達人分享挑選3大重點

我家種什麼植物才好？　園藝達人分享挑選3大重點

耳讀學習法比閱讀更輕鬆

耳讀學習法比閱讀更輕鬆

關鍵字：

書摘職場工作溝通力說話

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

直擊張立昂復出上工！

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面