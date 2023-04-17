想擁有更好的職場表達技巧？　三招讓你說話有重點又有力

▲在職場上表達觀點時，說得多，不如說得精準，才能讓大家好理解。（圖／視覺中國CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

很多人在表達觀點時，滔滔不絕，讓人覺得他無所不知，但其實表達效果非常差，因為聽者不知道他想表達的重點是什麼。資深演講口才教練、人力資源管理專家劉仕祥，在《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書中提到，他曾面試過很多人，也為很多人做過培訓，過程中發現好的表達者和差的表達者最大差別不是誰講得多生動、多有激情，而是誰能夠簡明扼要地表達觀點，並且能讓對方很好理解。以下就精選書摘，提供想增強溝通力的人作為參考。

話不在多，而在於精準——掌握簡明扼要的三種方法

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好口才不是在別人面前如何侃侃而談，也不是同一件事經你的嘴就能說得天花亂墜，而是能把每句話都說到重點，讓每句話都有用。俗話說得好：「蛤蟆從晚叫到天亮，不會引人注意；公雞只啼一聲，人們就起身幹活。」會說話的人不一定話最多，話貴在精，多說無益。因此，多話的人未必是善於說話的人，而會說話的人也未必說話最多。學會用簡單的語言精煉地表達，讓話語簡明有力，是說話高手的境界。那麼，要如何才能學會簡潔明瞭地表達自己的觀點呢？以下三種方法可以幫助你掌握簡明扼要地表達觀點的技巧。

方法一、表達之前先想好中心點

我們在表達的時候，往往會東說一句，西說一句，沒有重點。要解決這個問題，我們必須要先想清楚我們想要表達的中心點是什麼，然後在表達的時候，緊緊圍繞中心點來進行語言的組織安排，這樣可以確保說話不會離題，同時把話說到重點上。

方法二、一個觀念只說三點

很多成功人士在說話時，常常只說三點。這是因為「三」這個數字非常特殊，它包含了萬物。如《易經》所說：「一生二，二生三，三生萬物」。因此，三點的陳述方式能夠讓觀點更加簡潔明瞭。在表達觀念時，只要簡要地說明三個要點，就能讓聽眾明白核心觀點，而不會被冗長的說話困擾。

方法三、把那些多餘無用的表述去掉

如果你說話時喜歡侃侃而談，但說的都是跟重點無關的內容，那別人聽了可能會瞌睡連連，因為他們根本就不想聽。唯一的解決辦法，就是把那些多餘無用的表述去掉。很多培訓師在教你講話的時候，都會告訴你要多說，但其實那些無關緊要的話，往往比不說更容易傷及你說話的品質。所以，試著只說跟重點有關的內容，說話直接簡練，這會讓你的話語更有力量。學會簡明扼要地表達你的觀點，是在很多場合都必須學會的技能。無論是開會、面試，還是公眾演講，我們都要學會緊緊圍繞想要表達的重點，用精簡的語言，說出我們想說的話。只有把話說到重點上，才能讓說話更有魅力！

▲如何有效溝通，取決於說話能否直擊人心。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，節錄自【深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己】一書