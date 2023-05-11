教授搭中捷喪命、3歲童被輾斃　法律學者嘆：台灣人命不值錢

▲女教授搭捷運，竟被從天而降的鋼架砸死。（圖／民眾提供）



實習記者林郁婷／綜合報導

台南8日剛發生母女走斑馬線遭撞、3歲女童身亡，昨（10）日台中捷運又遭從高樓掉落吊臂砸中，造成1死10傷悲劇。政治大學法學院生醫倫理與醫事法律研究中心主任劉宏恩表示，他不敢相信搭捷運，竟會被從天而降的鋼架砸死，再回顧更早之前太魯閣出軌釀50死，以及高雄氣爆等，讓他感嘆「台灣的人命就這麼不值錢嗎？我們是住在第三世界嗎？」

劉宏恩昨日先是在臉書發文哀悼，表示而這位死者林淑雅，正好是他台大法律和史丹佛大學法學院的學妹，他聽到這個噩耗當場哭出來，並且對出包的工地業者感到生氣，「到現在還在那邊發公關辭令聲明，僅僅表示『遺憾』，連個『歉意』都說不出口，我覺得噁心。」

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劉宏恩4個小時後再次發文表示覺得很喪志，搭乘大眾運輸的人真心相信環保減碳，卻在捷運上被從天而降的吊臂砸死；媽媽牽著女兒的手走斑馬線，卻被急切轉彎的汽車撞死；一家人搭太魯閣號開心出遊，沒想到因台鐵承包商疏忽命喪死劫；還有人站在家門口，也被地下石化管線氣爆炸死；「台灣的人命就這麼不值錢嗎？我們是住在第三世界嗎？」

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