少女獨自參加洞穴旅遊　導遊3度闖帳篷「要睡她」還想強吻

▲少女到越南參加洞穴旅遊，晚上睡在帳篷中，竟遇上導遊三度想闖入睡她。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名少女參加越南廣平省洞穴旅遊，男導遊晚餐後開始與她坐在一起聊天，除了向她告白、坦白自己有家庭，還想強吻她，她覺得情況有點詭異，表示要回帳篷睡覺了。沒想到回去後導遊竟拉開她帳篷的拉鍊，企圖要進入並表示要和她發生關係，整個晚上總共發生3次這樣的狀況，讓她相當害怕又不敢亂出聲吵醒其他遊客，直到旅程結束她才回報旅行社，闡述這個恐怖的夜晚。

▲少女參加越南洞穴旅遊，沒想到竟遇上已婚男導遊示愛。（示意圖／翻攝自pexels）

綜合外媒報導，一名少女報名越南廣平省的洞穴探險旅遊，晚間每名旅客都睡在各自帳篷中，但她指控男導遊在晚飯後就和她坐在一起聊天，談話中不只開始跟她告白，更坦言自己有家庭，甚至想要強吻她，她避開後表示要回帳篷睡覺。沒想到在她拉起兩層帳篷拉鍊準備睡覺時，導遊從外面想闖進來，她趕緊拉起內層拉鍊並問導遊想幹嘛，導遊毫不遮掩表示想跟她睡，讓她直接把導遊趕走。

但隨後整個晚上男導遊又連續兩次靠近她的帳篷，甚至想把帳篷拉到比較遠的地方，或者是用手機燈照進帳篷，希望可以讓他進去，這讓少女相當害怕，更表示整晚無法入睡，也不敢出聲深怕吵醒其他遊客。

▲男導遊被拒絕入帳篷後，整晚都棄而不捨在外想闖入。（示意圖／翻攝自pexels）

第二天她遠離該名導遊，不過男導遊還是想方設法靠近她，更在她回到帳篷休息時再度拉開帳篷拉鍊，這讓她氣到把他趕走，不過他仍說「妳化妝真好看」。結束旅程後少女回報旅行社，在客人評價單中匯報這個狀況，她表示不希望導遊丟掉這個工作，也不要求任何賠償，但希望公司可以知道此事。最後旅行社開罰這名導遊，停工15天並扣掉部分帶團獎金，不過卻發現這段停工期間，該名導遊還是正常工作，這讓少女再度去函該公司。

雖然最後旅行社和少女取得聯繫，並線上會談，但雙方都認為對方扭曲事實，因此該名少女最後選擇在社群論壇上發文，結果她收到了一些其他女性遊客的反饋，稱她們也經歷過該名導遊的過度行為。因此少女希望這位導遊不要再有機會，對女遊客做出錯誤的行為。

而該旅行社最後發出聲明，表示該名導遊認為自己受到了誹謗，已向警方提出申請，決定追查此案到底，旅行社也表示將事件將由公權力，若員工有錯絕對不會包庇。

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