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隨車員喊「別開車」仍直撞吊臂1死10傷　中捷：偵測系統反應不及

中捷公司解釋，因吊臂距離捷運站不到200公尺，車頭偵測系統反應不及才撞上。（翻攝自記者爆料網）

▲中捷公司解釋，因吊臂距離捷運站不到200公尺，車頭偵測系統反應不及才撞上。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台中捷運昨（10日）中午遭興富發建案吊臂砸中隔音牆，導致列車撞上釀成1死10傷。事後乘客質疑，事發前明明知道察覺吊臂掉落軌道，為何列車仍持續行駛？中捷公司解釋，當時車內工作人員確實有通報，但因吊臂距離捷運站不到200公尺，偵測系統反應不及撞上。

根據其中一名加拿大籍傷者還原現場，指出當時列車還停在豐樂公園站未出站，就已經聽見巨響、目擊有東西掉在軌道上冒煙，乘客大喊「不要走」，車內工作人員也對無線電警告「不要開車」，可車門關閉後，列車仍啟動出站撞上吊臂，使車廂被貫穿。

對此，中捷公司發言人許泰銘解釋，列車採無人駕駛，雖都配有隨車員，但吊臂落在距離不到200公尺處且懸空卡在軌道上，導致車頭的軌道障礙物偵測系統無法及時偵測，才會煞車不及撞上。

中捷公司預計今（11日）會有初步調查，最終結果須以運安會與司法偵查為主。經過漏夜搶修，中捷豐樂公園站下方的文心南路已解除雙向管制，恢復通車。

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