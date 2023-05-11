苦苓逆風喊取締「不良行人」　百萬網紅怒嗆：不懂別亂蹭

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

台南8日發生一起交通悲劇，一名3歲女童過斑馬線時遭撞身亡，媽媽頭部重創仍在加護病房觀察，該事件讓台灣被稱為「行人地獄」的話題再次掀起討論。作家苦苓昨（10）日則指出，人車都應該根據燈號而行，呼籲警察取締「不良行人」，引來百萬網紅「Cheap」回應，「不懂的議題不要亂蹭啦」。

苦苓昨日在臉書發文表示，他承認高雄人開車不太會禮讓行人，他剛搬到高雄時，每次開車在路口停下等人過，對方通常都會楞住，感覺像「受寵若驚」，而他在當行人時，也會等車子開過才小心翼翼地通過，「『車子比行人大』的觀念，恐怕已經根深蒂固在不少台灣人心中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苦苓提到，近來台灣為了努力洗刷「行人地獄」的汙名，對不讓行人的車主重罰3600元，狀況似乎才獲得改善，不過他想替開車的人說幾句話，像在有些行人較多的路口，車子綠燈要右轉，但等到眾人走完可能又轉換成紅燈，「人是走得很安心了，車主卻走得很鬱卒，好像也不是很公平」。

苦苓認為，主辦單位應該考慮在行人熙攘的路口，設置行人專用的紅綠燈，「不管人車都根據燈號而行，就沒有誰讓誰不讓的問題了」，也不用靠警察整天在路邊抓人罰錢。

▲苦苓發文。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）



苦苓指出，行人雖然不必急沖沖過馬路，但至少也不該慢吞吞的，尤其是邊看手機邊走路的更該制止，「在路口只顧著抓『不乖』車主的警察杯杯們，是否也該勸導或取締一下這些『不良』行人，以示公平呢？」

文章曝光後，長期關注交通議題的百萬網紅「Cheap」則留言嗆聲，「你不懂的議題不要亂蹭啦，胡說八道，行人路權本來就是比車大，什麼叫做『漸漸行人比車子還大了』」。

Cheap表示，車子不是要禮讓行人，而是停讓，且每位駕駛下了車就是行人，「分什麼你我，難道你腳上長輪子？」他認為，開車本來就要付出成本，時間是成本之一，怕晚到就要早點出門，「台灣連停讓行人都做不到，就急著檢討行人喔？笑死，行人地獄就是你這種人造就出來的啦」。

▲▼Cheap及網友留言。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

不過也有網友支持苦苓的看法，紛紛留言表示，「贊成，對邊過馬路邊滑手機的行人也要開罰單」、「行人行進間看手機應該立法處罰」、「我覺得，還要再推一個過馬路滑手機的罰則」、「謝謝苦苓大哥幫忙直言，我們遊覽車常常因為禮讓行人，幾次紅綠燈都過不了」、「台灣的行人真的要教育一下」、「開車族說不出口的苦，苦苓都知道」。