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【廣編】半數民眾憂營養不均衡　日本明治首次攜手台灣營養師提倡營養新生活

▲▼明治,明倍適,日本,營養,健康。（圖／業者提供）

▲來自日本的明治明倍適，首次在台攜手台灣營養師，提倡均衡飲食搭配營養品。

圖、文／明治提供

挺過三年關鍵時刻，消費者的健康意識更加抬頭，根據研究接近半數民眾因擔憂營養不均衡而開始補充營養品。來自日本的明治明倍適，是日本第一*口飲營養品品牌，主打均衡營養配方，日前首次在台攜手台灣營養師，提倡均衡飲食搭配營養品，做好健康補給，打造營養新生活。

營養師表示，因外食、胃口不佳、飲食控制等等多重需求，台灣民眾依然還有許多營養缺口，如超過90%的人膳食纖維攝取嚴重不足，因此營養師建議每天可以再喝一杯明治明倍適補充營養，一杯125毫升就含有7.5公克優質蛋白質、2.5公克膳食纖維及多種維生素與礦物質，且熱量僅有203大卡，是作為營養補充的極佳選擇，也十分適合需要熱量控制與運動後補充的族群飲用。

為給台灣消費者有更好的營養照顧，明治攜手台灣專業營養師團隊，邀請200位壯世代與銀髮族進行飲用實測，在連續飲用28天的結果顯示，每天一杯明倍適可明顯有增強體的效果，尤其在55歲以上的壯世代評分增加30%，調查亦發現可以幫助銀髮長輩更好眠，提升整體生活品質，銀髮長輩對產品滿意度高達91%。明治明倍適在台灣推出與日本同步的6款熱銷口味，包括草莓、咖啡、香蕉、微酸甜優格與懷舊水果歐蕾，更有鹹口味的日系玉米濃湯，並設計輕巧清新外包裝與方便攜帶的杯裝；已於全台各大連鎖藥局販售，日前更於美式賣場上架，讓消費者能更方便地獲得均衡充足的營養。

*INTAGE SRI NURSING CARE FOOD CATEGORY 品牌別市場累計販售金額（2022/1/1- 2022/12/31）

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