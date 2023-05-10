交通部令「行人過馬路車全停」實施範圍曝！交長：會塞車但請支持

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台南8日發生一起母女車禍命案，其中3歲女童送醫不治。交通部長王國材今表示，已要求各縣市先調整「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止運行，將針對行人較多的路口執行。他也坦言，此做法確實會影響路況，可能進一步導致壅塞，但希望用路人可以支持，因為每個人都會成為行人。

王國材今日表示，已要求各縣市進行極短期改善項目，全面推動「行人專用時相」，也就是當行人穿越馬路時，雙向車輛都須停止運行，確保行人安全，將要求地方政府按照優先順序處理，若是行人不多的地方也不需要設置。

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王國材表示，此舉確實會犧牲汽機車的綠燈時間，進而導致壅塞狀況，可能要多等一個紅綠燈，「但每個人都會成為行人，有一天可能也會推著小孩、老人上街」，因此希望用路人能多體諒並支持。

王國材表示，目前尚未統計有幾處將執行該做法，會請地方政府因地制宜，針對有需要的路口調整，屬於極短期的做法，未來仍會持續執行人行道退縮等改善作法。

王國材補充，每個開車、騎車族自己及家人都會是行人，為確保行人通過路口安全，除短期推動行人穿越道退縮3-5公尺外，極短期最有效方法就是行人專用時相及行人早開時相，完全隔開人車衝突，縣市府可依衝突嚴重性，排列優先順序執行。希望從車本交通轉為人本交通。