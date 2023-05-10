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台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了　鄉民炸鍋：直接鞭刑

網搜小組／劉維榛報導

台南8日一對母女走斑馬線，而杜姓孕婦駕車「未禮讓行人」衝撞輾壓，導致3歲女童身亡、媽媽頭部重創仍在加護病房觀察。但才發生這齣悲劇，有網友於昨（9）日下午經過該路口時，發現有駕駛「硬切西瓜左轉」，氣得後方車主嘆「又一個！」鄉民也炸鍋狂轟「讓這種人最快學會就是鞭刑！」

這起地獄車禍發生在台南北區忠義路三段、成功路口，肇事杜女聲稱視線「被A柱擋住」而沒看到對方母女，全案依過失致死罪嫌偵辦。

▲▼ 台南母女過馬路遭撞，3歲女童遭輾過慘死 。（圖／民眾提供）

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▲媽媽帶3歲女兒走斑馬線，卻遭到休旅車輾壓。（圖／民眾提供）

女童爸爸悲憤表示，車禍現場是頗大的路口，車流量很大且行人眾多，杜女卻能開車撞上走在斑馬線上的妻女，實在太離譜，「可以還我一個女兒嗎？」

面對女童才喪命斑馬線，PTT鄉民9日以「昨天台南的車禍路口，今天又有人西瓜切？」為標題發文，發現現場有駕駛行經忠義路「切西瓜左轉」。畫面可見，一名網友跟在深藍色轎車後方，看著對方打左轉燈，隨後就切向轉彎，讓網友搖頭直呼「看...又一個！」

▲▼（圖／翻攝自YouTube／makotokase66）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／makotokase66）

▲前方轎車切西瓜左轉。（圖／翻攝自YouTube／makotokase66）

對此，原PO搖頭直呼，「這不是孕婦被撞的路口嗎，今天（指9日）又有人西瓜切了...什麼時候才可以做個行人庇護島+擴大人行道的街角，以及改善考照制度？」原PO也痛批，「一個行人庇護島30-100萬真的沒有很貴啦，而不是無限的交通大執法，3/15才剛弄過一次欸！」

底下網友熱議，「別說左轉虛線了，每天路上看到...不能維持在車道內行駛和遵照箭頭方向行車的多的是」、「連西瓜切都有人看不懂，就知道駕照多好拿了」、「路口行車號誌全停止，開放行人通行，再開放汽車通行，這樣會不會好一點」、「關鍵在於台灣三寶太多，又不用嚴刑峻法處理」、「沒在看的人，10個出事還是一樣，習慣差不改的照樣出事」、「小巷子右轉常常被逆向左轉機車嚇死」、「一堆人不懂畫那條虛線的用意」。

為了避免再發生類似憾事，交通部長王國材表示，一個國家無法保護行人穿越馬路的權益，對此本次交通事故，他感到非常愧疚。同時，王國材已求各縣市進行極短期改善項目，全面推動「行人專用時相」，也就是當行人穿越馬路時，雙向車輛都須停止運行，確保行人安全。

▼女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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