騎車去台北誤上國道　暴走男被攔停...揮拳襲警「臉部紅腫瘀青」

▲暴走男騎機車上國道不滿被攔停毆打員警。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

54歲許姓男子，今天上午騎機車沿國道3號清水路段往南騎，國道七隊大甲分隊小隊長林章民與同僚在快官路段203.8K處將他攔停，沒想到許竟暴走朝林臉部揮拳毆打，造成臉部紅腫瘀青受傷，許不僅要吃上最高可處6千元的罰單，還要被依妨害公務罪嫌送辦。

國道七隊指出，案發在今天上午9時21分許，國道3號南向203.8公里，發生一起妨害公務案件，初步了解，許男騎著普通重型機車，由台中清水區出發欲前往台北卻誤闖國道，勤務指揮中心接獲報案後隨即出動2部巡邏車前往攔截，並依規定製單舉發。

過程中許男疑似心生不滿出手攻擊員警，造成林姓小隊長左側臉頰挫傷，無端被揍的林員也大感無奈，隨後由警方逮捕依妨害公務偵辦。

▲小隊長被毆打受傷。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，騎士若不慎誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」或利用「1968 App」的「警政報案」報案；慢車、普通重型機車不得行駛或進入於高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項，處3,000~6,000元罰鍰。