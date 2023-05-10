不知3歲女被撞死！重傷母醒來頻問「妹妹在哪」　悲傷父說謊了

記者林悅／台南報導

台南北區成功路母女車禍命案，受重傷李女病況日趨穩定，女童父親殯儀館、醫院兩頭跑，女童父親說，妻子肝臟破裂等內出血傷勢穩定，意識清醒一直喊痛，並頻頻問他「妹妹去哪裡了」，他持續隱瞞妻子不敢說出女兒死訊，怕衝擊妻子傷勢病況，他希望女兒的死、妻子的傷痛，能喚醒社會大眾一定要禮讓行人。

▲女童父親前往醫院探視重傷的妻子，但不敢告訴妻子女兒的死訊，怕影響其傷勢病情。（圖／記者林悅翻攝）

女童父親說，妻子還沒有開刀，肝臟破裂內出血已穩定，接下來肋骨、肩胛骨、骨盆可能要開刀，所以他接受醫師及護理師建議，不讓妻子知道女兒的死訊，因怕妻子承受不了而衝擊影響傷勢病情，但妻子躺在病床無法動彈翻身，妻子意識清楚，雖一直喊痛，但頻頻問「妹妹在哪裡？」，他也只能持續隱瞞騙妻子，不敢說出女兒已死的事實。

▲民眾自發性送花、玩具、圖畫…到案發現場，慰問無辜受害身亡的3歲女童。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

女童父親表示，謝謝認識的親朋好友或不認識的民眾，感謝大家對他們的關懷，他內心十分感謝，他沒有要因這件事曝光增加知名度，他不是網紅，他只是希望他女兒的死與妻子的痛，能喚醒社會大眾重視禮讓行人這件事，這不僅是政府、市議員的責任，而是社會每一個人的責任。

女童父親說，對於外界關心他對台南市長黃偉哲9日所說3大因應措施的看法，他說他沒有要走政治，也不是網紅，他無法對黃偉哲市長的政策提出任何評論，他認為讓社會大眾關注這個議題，小到一般百姓，上至總統，其實人人都有責任，他在開車也有可能沒有注意到禮讓行人，只有人人都做好，台灣才能更好，他不想怪任何人，只要每個人都有同理心，都能記住這個教訓，對用路人多點關懷禮讓，短期雖不會立即改善，但如人人有這樣的想法，交通一定會有所改善。他強調「哪怕只是多挽回一條性命，多減少一個事故，我覺得我女兒的犧牲、我太太的痛，就值得了」。