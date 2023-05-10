中捷死者是靜宜助理教授！學生「收噩耗淚崩」：老師是很溫暖的人

記者施怡妏／綜合報導

台中捷運10日中午12時24分發生一起嚴重意外！一輛往南行駛的列車行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂倒塌，吊臂直接貫穿車廂，造成1人死亡、8人受傷，稍早死者身分經比對過後，為靜宜大學法律學系林姓助理教授，不少學生接到消息後不敢置信，「好難過，老師人很好」、「明天還有老師的課」。

據了解，吊臂掉落後，51歲死者當場慘死掉落車底。警消人員到場後，於車廂底下發現死者，但死者血肉模糊，死狀相當悽慘，而至於詳細的死亡原因，仍待相驗釐清，經包包內證件比對過後，已確認死者身分為林姓助理教授，目前已通知胞弟從嘉義北上認屍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼死者身分曝光。（上圖民眾提供，下圖翻攝學校官網）

有網友將消息傳到Dcard的靜宜大學版，學生湧入貼文難過留言，「R.I.P，雖然老師當我兩次」、「好難過，她是個很好的老師」、「竟然是林老師，天妒英才啊」、「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人，心情真的好糟糕」、「真的太突然…怎麼會是以這種方式離開」、「好難過，老師人很好」、「林老師真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助，又很熱心花時間陪同學聊天」、「好難過不知道該說什麼，明天還有老師的課耶」。





▲學生不捨留言。（圖／翻攝自Dcard）

台中市都發局表示，經過調查，這是一處34樓住商大樓工地，疑似拆除高空吊塔過程中吊桿墜落，插入行駛的捷運車廂。市府已經依照違反工安，勒令業者停工，現場也拉起警戒線，維護用路人安全；而中區職安署則開罰30萬元。

據了解，消防特搜人員於13時15分，發現捷運車軌旁有一名52歲女乘客無生命跡象，明顯死亡沒有送醫。消防人員指出，吊臂掉落砸破列車，直接砸死女乘客血肉模糊，明顯死亡再掉落車外。