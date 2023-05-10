開放陸客來台毫無進度！　傅崐萁痛批陸委會「人頭來開會沒意義」

▲ 傅崐萁質詢陸委會副主委李麗珍 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣何時解禁旅行社組團赴陸，以及全面開放陸客來台？國民黨立委今（10）日在立院交委會連番追問「不開放的問題出在哪？」由於陸委會副主委李麗珍無法回答最新進度，遭立委傅崐萁痛批，大玩文字遊戲，只是當人頭來開會，一點意義都沒有。

立院交委會今上午9時進行「小三通常態化、全面開放陸客來臺團體交流觀光、國人赴陸團體觀光及開放陸客金馬澎自由行」專題報告，今年年初疫情有序恢復後，外界期盼台灣政府何時全面恢復小三通和開放陸客來台？

國民黨立委傅崐萁詢問，「現在台灣去大陸有沒有限制？」陸委會副主委李麗珍回答，「不准旅行團組團去大陸，只有限制旅行業組團，沒有限制自由行，沒有事由的限制。」傅說，「怎麼不是限制？限制旅行業組團就是限制，不要玩文字遊戲。」

傅崐萁再問，「為何不能開放旅行業？」李麗珍回答，「目前還在整體評估當中。」傅追問，「評估到何時？」李回覆，「希望跟陸客來台一起（開放），這樣才『對等』。」

傅崐萁反問，「希望是什麼意思？怎樣才對等？ 要對台灣有沒有利才對等？台灣有多少服務業妳知道嗎？多少人靠這個生存？」李說，「我們歡迎陸客來台觀光。開放陸客來台必須兩邊業務主管部門要做好溝通和相關安排，才能開放。」

傅崐萁回諷，「沒關係，看起來妳是人頭來這邊（開會），一點意義都沒有，陸委會用這種龜縮心態，真的無法做事情，這個部會乾脆裁撤掉。」兩岸和平大家一起推動，對於台灣沒有不利，各部門也要減低擦槍走火，陸客來台後才會對兩岸緩和，對於服務經濟也有效應，制式發言沒有任何意義。

▲交通部長王國材。（圖／記者任以芳攝）

針對台灣今年觀光人數指標？國民黨立委江啟臣詢問，「今年來台觀光客600萬能達成嗎？」交通部長王國材指出，近期港澳客特別多，如果沒有陸客600萬也能達標，期待下半年如果（陸客）能來，預估人數會在更多。「我樂觀其成，要把兩岸人民往來就是當成客人來看，期待兩岸人民交往。」

江啟臣立刻舉例中部清泉岡國際機場至今尚未恢復，疫情之前航班少的可憐，現在更慘，只飛胡志明、香港、河內3個城市，一個禮拜航班不到30班，業者一直陳情反映快活不下去，相較小港機場一個禮拜可以飛19個國外城市，包括大陸等城市都是國際機場，情況差很多。

江啓臣接著說，「不要再開玩笑，（清泉岡）是國際機場怎麼只飛三個城市，航班能看嗎？到底是卡在交通部還是哪個單位？」王國材僅回應，「不是飛就飛，因為沒有客人，航空航線會必須從『需求』導向為主。」