快訊／還不知道台胞證被註銷原因　賴香伶：呼籲國台辦盡速了解

▲賴香伶10日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委賴香伶原訂9日前往中國大陸參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，但在入境時卻被中國大陸海關告知，其台胞證遭註記失效無法入境。對此，賴香伶今（10日）表示，到目前為止她還不了解台胞證遭到註記失效的原因，但她不多做揣測，不過要呼籲國台辦能盡速了解，然後把相關程序做完備。

針對入境中國遭遣返，賴香伶表示，她是應台灣省道教協會邀請，到中國參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，經民眾黨同意，跟幾個道長參加活動；昨天在廈門機場落地入境時，發現台胞證被註記失效，「所以是落地到海關程序裡才了解」。

賴香伶指出，她第一時間想知道是什麼原因失效，過程中詢問大陸海關，但對方沒有說明原因，也沒有相關資訊的揭露，不過期間海關有詢問相關單位，她自己也出示參加活動的資訊及活動背景資料。

賴香伶說，這件事雖然到目前為止，還不了解台胞證遭註記失效的原因，但她不多做揣測，畢竟海關系統也非她出發前可以了解；但她要呼籲國台辦能盡速了解，然後把相關程序做完備。

賴香伶表示，現在非常多兩岸交流活動正如火如荼展開，她期待在這樣的兩岸交流互動平台裡，能夠有讓大家更安心、更平和的程序，「我想這樣的心願，跟我當時期待能過去的心態是一樣的」。

媒體詢問，是否覺得這件事跟柯文哲最近的兩岸論述有關，因為柯說美國是盟友而激怒中國？賴香伶回應，也許這不是針對特定政黨跟特定立委，她不多加揣測跟連結；她認為，對於兩岸情勢的發展，每個人都有其角色及一定的功能，她所期待的是和平方式，所以宗教性、文化性的活動，特別是客家活動，她都期待雙方可以有更多的互動。

媒體追問，陸委會表示有做了解，是否希望陸委會進行相關協助？賴香伶說，陸委會可以多努力，理由的部分她不做揣測，但國台辦應該更了解，然後能給她一個說明。