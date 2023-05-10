吃喜宴離座一下！他回來傻眼「菜全被大媽打包」　無奈回家吃泡麵

▲開席才沒多久，就有數名「打包大媽」拿出塑膠袋開始打包，讓其他賓客都看傻眼。 （圖／翻攝YouTube）

圖文／CTWANT

吃喜宴最討厭的，大概就是遇到同桌有愛打包的貪小便宜者。最近大陸江西贛州有一場喜宴引發外界關注，因為在這場看似再平常不過的喜宴上，竟出現整群的「打包大媽」，這些大媽們完全不顧現場賓客有沒有吃飽，大剌剌地拿著塑膠袋，在大家都還沒吃夠，就直接整盤端起來「掃盤」打包，現場有一名來吃喜酒的宋先生，最後竟餓著肚子離開，買泡麵回家吃。

綜合陸媒報導，參與當地一場喜宴的宋姓男子對媒體表示，他在吃這場喜酒時，因為當時桌上約有8至10道菜，他只是短暫離開座位，去添個白飯再回來，就發現桌上原本滿滿的菜，瞬間都被清空，只剩少許兩道菜可以配。環顧一下四周，他發現有約4、5名上了年紀的大媽，賓客都還沒開始吃，這些大媽們就已經拿著塑膠袋，到處在瘋狂打包，甚至還有人為了搶菜發生口角，行徑非常誇張。

而好不容易添了飯，想再回座吃喜宴的宋男，因為看到桌上原本想吃的菜色，都已經被這票猶如「蝗蟲過境」的大媽們掃盤裝袋，他頓時沒了再繼續吃喜酒的心情，只好默默離場，一臉無奈地買泡麵回家吃。

畫面曝光後，不少大陸網友也批評：「才開席就這樣包，真的是丟臉」、「咱們大媽就跟蝗蟲一樣可怕」、「這群大媽是乞丐嗎」、「打包沒問題！ 問題是起碼要讓人吃完以後吧！ 農村這種陋習到處都有，真的太難看了！ 簡直丟人現眼！ 像沒吃過東西似的！」

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