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接棒未來培育小小棒球人才　味全龍職棒賽場週末成親子運動場

接棒未來培育小小棒球人才　味全龍職棒賽場週末成親子運動場（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲兒童棒球體驗營學員、家長大合照。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

為了讓更多孩子遠離3C產品，走出戶外運動，認識並愛上棒球，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫近期舉辦的「兒童棒球體驗營」受到許多家長支持和肯定 ，除了邀請味全龍球星擔任教練團之外，體驗營結訓的學員都將獲得「接棒未來學習護照」，後續可以到和基金會合作的社區棒球隊免費參加至少一次的訓練課程，讓孩子持續體驗打棒球樂趣。

「兒童棒球體驗營」對象是針對5-10歲小朋友，使用mini baseball球具，兼具安全與技巧訓練，著重在棒球運動的初步認識，和跑壘、揮擊的姿勢練習，到基本守備傳接球等，第一梯次開放報名三天即額滿，甚至有遠從桃園來參加的孩子。

接棒未來培育小小棒球人才　味全龍職棒賽場週末成親子運動場（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍球星吳秉恩教導小學員正確的跑壘方向。

這次擔任教練的味全龍球星吳秉恩、曹祐齊空檔時間被孩子們團團圍住，詢問各種打棒球的問題。曹祐齊表示，這是他第一次教這麼小的小朋友打棒球，很開心孩子們喜歡棒球運動。家長和孩子非常興奮能夠踏進全台唯一人工草皮的天母職棒球場，在歡樂和尖叫聲中度過了健康活力的週末下午。

接棒未來培育小小棒球人才　味全龍職棒賽場週末成親子運動場（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲小學員打擊出去帥氣的英姿。

接棒未來培育小小棒球人才　味全龍職棒賽場週末成親子運動場（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲夢無限教練教導高飛球接球方式。

接棒未來培育小小棒球人才　味全龍職棒賽場週末成親子運動場（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲小學員開心的與志工哥哥擊掌。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「兒童棒球體驗營」啟發孩子對於棒球的興趣，而為了延續他們對於棒球的熱情，基金會和大台北地區數個社區棒球隊合作，讓營隊結訓的孩子獲得「接棒未來學習護照」，後續孩子可到這些社區棒球隊免費體驗至少一次的訓練課程，合作的社區棒球隊包括：新北光芒社區棒球、魔法師社區棒球、松山區體育會社區棒球、基隆家扶社區棒球、台北市TBA社區棒球、我敢打社區棒球和夢無限社區棒球等，合作名單陸續增加中，次數依各社區棒球隊規定。

「兒童棒球體驗營」第二梯次將於11/20(日)舉辦，目前名額已額滿。頂新和德文教基金會將於明年(2023年)2/4及2/11辦理第三、四梯次「兒童棒球體驗營」，即日起開放報名。寒假期間也將針對有棒球基礎的孩童推出為期一整天的「球技訓練營」，進行較有系統與精進的球技教學，請密切鎖定「頂新和德接棒未來」粉絲團https://www.facebook.com/baseonfuture/ ，進行報名參加。

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