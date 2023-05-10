立委問「大小姐施壓卡BNT？」　莊人祥：是指蔡總統嗎

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控，蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），導致合約遭取消。立委洪孟楷詢問「指揮中心有無得到來自大小姐的壓力？」疾管署長莊人祥則回問「您這邊是指蔡總統嗎？沒有」，疑似自爆大小姐等於總統蔡英文。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，先表態整理採購BNT相關資料還原過程，強調「真相只有一個」，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你。9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

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疾管署長莊人祥今日至交通委員會接受質詢。立委洪孟楷詢問，針對郭台銘主張的政府卡BNT疫苗一事，是否確有此事。莊仁祥表示，2021年1月與BNT簽約時，信函內寫台灣CDC、Republic China，後來衛福部將我國改為台灣，德方卻無疾而終。

▲疾管署長莊人祥到立院備詢。（圖／翻攝立院直播）

洪孟楷質疑，當年五月疫情爆發，衛福部遲至六月才買到疫苗，等於一到六月沒有任何作為。莊人祥解釋，是因為德方不回應，指揮中心有寄信、打電話等，卻都被已讀不回。

洪孟楷也問，「這過程中有無來自總統府大小姐的壓力？」莊人祥回答，「沒有聽到訊息」，洪追問「沒有來自大小姐的關心？」莊則反問「您這邊是指蔡總統？」洪表示「不知道啊，郭台銘說秘書長轉達不要買」，莊回答「沒有收到這樣的訊息」。