母女過斑馬線1死1傷　立委曝「奪命2核心」：不改別想洗刷地獄惡名

記者趙蔡州／綜合報導

台南一對母女8日上午牽手通過斑馬線時，遭到駕駛轉彎「未禮讓行人」當場撞上，導致38歲母親重傷命危、3歲女兒傷重不治。對此，立委游毓蘭感嘆，人本交通的道路設計規劃很重要，但行人地獄悲劇不斷發生的原因，根本在於「民眾駕駛習慣」及「取締不停讓行人的執法標準」。

立委游毓蘭9日在臉書表示，台南8日發生行人1死1傷車禍，撞擊瞬間被監視器拍下，駕駛沒有停讓行人，而是直接撞上去，在政府全力洗刷行人地獄惡名，立法院通過修法，加重車輛不停讓行人處罰最高罰6000元，且警察加強取締，一周開出5千多張罰單，「但為什麼這種憾事還是不斷發生？」

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▲儘管政府不斷修法、加強取締，社會上仍不時有行人遭撞事故發生。（圖／民眾提供）

游毓蘭認為，有些專家反應的，道路工程上必須配合，例如行穿線應退縮、加設行人庇護島、行人專用號誌等，當然是必要的，但問題的核心是「民眾的駕駛習慣」及「取締不停讓行人的執法」標準。

游毓蘭解釋，交通部及警政署的執法標準是，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，以及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，問題是當駕駛沒有看到有行人時呢，「這次肇事駕駛就說，視線被A柱擋到，沒看見，其實大部分的轉彎車撞上行人車禍，大多是這樣造成的」。

▲游毓蘭認為，台灣行人車禍頻傳的原因，問題核心是「民眾的駕駛習慣」及「取締不停讓行人的執法」。（圖／記者林悅翻攝）

她表示，自己多次要求交通部及警政署，應該檢討、明訂執法標準，不管有無行人，只要是轉彎車輛於行人穿越道前，一定要暫停，確認無行人後才可起步穿越。「只要確實暫停，就有充裕時間確認有無行人，不會看不到，起步時，行人也有時間閃避，不致被撞上，即使不幸撞上，因剛起步，也不致造成嚴重傷亡」。

她舉例，首都客運2013年要求所有公車轉彎時，一定要暫停並進行指差確認，且落實執行，就未再發生撞上行人意外，「遺憾的是，交通部都以會影響交通順暢、民眾反對或執行困難而未能實施」、「到底是人命重要還是順暢重要，這樣下去如何能擺脫行人地獄，沒有安全，再好的行車效率都是枉然！」

她最後也向交通部喊話，「不要再麻木不仁，如果再不作為，而讓悲劇再發生，你們就是害人的凶手共犯，台灣也別想能擺脫行人地獄惡名」。