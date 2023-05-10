東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教「上課全播片」

▲東海大學餐旅系邀請瑞士廚藝管理大學與瑞士教育集團亞太區舉辦「廚藝展演暨交流會」，紅框處的林姓系主任被控疑似護航老婆出任助理教授。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

東海大學驚傳系主任霸凌事件？本刊接獲爆料指出，東海大學餐飲系的林姓系主任今年2月上任後以權威欺凌學生和系上專案老師，更將沒有調酒專業背景的老婆安插在系內當助理教授，儘管有不少老師和學生向校方檢舉，卻都被無故壓下。系主任對相關指控均予以否認，並表示等招生季結束後會有進一步反擊的動作。

有知情人士指出，最扯的是，林姓系主任疑似為安插自己妻子，在系務會議上不顧學生受教權，強行否決一名廣受學生好評的專案教師續聘案，更在聽聞該名老師和其他老師討論此事時竟當眾在系辦飆罵。

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林姓系主任今年61歲，輔仁大學食品營養所博士，曾留美於佛羅里達州立國際大學取得餐旅管理碩士，曾任遠東航空餐飲部經理、台北凱悅中餐廳代經理等多項職位，在順利升等為教授後於今年2月出任東海大學餐旅系系主任。

系主任老婆今年44歲，彰化師範大學財務金融技術學系博士、輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組碩士，曾任稻江管理學院與育達商業科大餐旅管理系講師，目前在東海主要教授餐旅行銷管理研究、飲料調製、調酒學。

據了解，林姓系主任二婚娶了小自己17歲的老婆且老來得子，在兒子可以上學後，為讓因照顧兒子而待業在家的老婆重返職場，竟利用系主任職權讓老婆取得助理教授的資格。

▲林姓系主任的老婆被指控，僅有一張飲調丙級證照，卻可以授課調酒學，上課更是僅靠「放影片」。

據悉，林姓系主任不顧老婆並未有相關背景，先將本該由專業人士授課的飲料調製與調酒課程收回改由自己上課，再利用其「身體不適」原因，和老婆共同教課，以取得教育部規定之必須連續6學期，每學期2學分之助理教授資格。

B姓人士爆料，林姓系主任強行安插老婆進系內授課，若她能好好授課，本也不會起太多波瀾，不料這學期的「餐旅行銷管理」課程因人數不足無法順利開班授課，系主任為讓老婆可以順利取得學分，竟直接讓僅有飲料調製丙級證照的老婆全面授課。

而最令學生不滿的是，林姓系主任竟以先前要學生工讀製作的飲料調製數位媒材影片作為老婆的教材，上課時僅播放相關影片，讓學生自行操作，若學生對相關步驟有不解之處，系主任老婆還會指責學生未認真觀看影片，再將影片重新播放一次，「要學生好好觀看」，讓學生痛斥「不如在家看YouTube學就好」。

此外，林姓系主任疑似為替擁有咖啡師證照的老婆鋪路，不顧系上並未開設任何與咖啡有關課程，要求審理預算的委員同意其購買一台要價31萬元的烘豆機。

如此誇張行徑被看不下去的學生Po上社群平台Dcard上後，也驚動到農學院院長下令徹查，卻再被學生指控，院長和該名系主任根本是打著成立專案的名義，卻私下詢問學生欲抓出原Po，更指責學生為何不用校內管道申訴，一定要走到公審地步，事後卻又以找不到原Po而無法處理，草草結案。

▲林姓系主任老婆在調酒學授課時播放的相關影片，全是系主任要求工讀學生拍攝的。

對此，林姓系主任也回應表示，調酒課聘用其伴侶一事，並未違法，且他今年2月才剛當上系主任，而他老婆早就在系上擔任兼任教師3年多，利用影音上課也只是為了要讓學生可以重複觀看練習考證照。至於購買31萬元的烘豆機是為了要配合農學院各系資源統合，並不是要為自己老婆鋪路。他強調，在匿名平台上的留言大概是2名遭學校處分的老師煽惑學生發文，為了顧全大局和保護師生他選擇全數隱忍，「但5/20招生季過後，就是我個人的意願了」。

針對農學院院長是否有包庇系主任之嫌？東海大學公關室回應表示，院長在貼文露出後找來學生訪查，被指控是找學生麻煩一事，應該只是師生溝通上的誤會，目前相關狀況已經上呈公文至副校長室，這禮拜就會成立委員會進行審查，後續也將視審查結果依法處理，不會因為招生季就有所耽擱延誤，且若真的有包庇狀況，院方就不會將公文上呈至副校長室。

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