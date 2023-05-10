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高雄國際游泳池整修1年！跳水選手腰綁繩「陸上乾跳」　克難畫面曝

▲林智鴻曝光選手「陸地跳水」畫面。（圖／翻攝自YouTube／高雄市議會）

▲林智鴻曝光選手「陸地跳水」畫面。（圖／翻攝自YouTube／高雄市議會，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄國際游泳池去年開始整修，原訂在今年2月完工，但因設計問題一再延宕。高雄市議員林智鴻接獲陳情，高雄跳水選手已有1年無處可訓練，即使有比賽，也只能在陸地上搬來軟墊「模擬跳水」，甚至要自掏腰包移地到其他縣市訓練，讓他看了相當不捨。對此，運發局表示，將盡量縮短工期，並研擬補助選手移地訓練費用。

林智鴻9日在議會進行教育部門業務質詢，並播放一段選手訓練畫面，只見小朋友們在軟墊上反覆進行翻跳，甚至在腰部綁上繩子，模擬跳水的動作，但現場多位備詢局處長看完影片後，都誤以為選手們是在進行「體操訓練」。對此，林智鴻表示，這是因為國際游泳池整修一再延宕，跳水選手只能在陸地模擬跳水情況，但缺乏臨場感無助於技巧精進。

▲林智鴻曝光選手「陸地跳水」畫面。（圖／翻攝自YouTube／高雄市議會）

林智鴻指出，國際泳池整修工程原訂在今年2月完工，但因設計變更延到8月，甚至到年底才可能完成，而工程一拖再拖，已經嚴重影響到跳水隊、游泳隊選手的訓練權益，要求市府加速工程進度，務必如期如質、安全完善，並在場域整修完成前，協助補貼選手移地訓練費用，確保訓練品質，讓選手們繼續為高雄市奪佳績。

運發局回應，國際泳池除跳水台以外的工程正在初驗，由於跳水台拆除後鋼筋數量與竣工圖不符須變更設計，目前正爭取經費缺口800多萬，預估工期需要6個月時間，廠商已承諾會配合縮短工期；另外，運發局將研擬補助選手移地訓練費用，盡力滿足學生的需求。

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