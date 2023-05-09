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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女童走斑馬線遭撞死　時力呼籲把自動煞車系統列車輛標配

▲▼ 台南母女過馬路遭撞，3歲女童遭輾過慘死 。（圖／民眾提供）

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童遭輾過慘死。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

台南市北區成功路8日上午發生1對母女牽手走斑馬線過馬路時，被36歲杜姓孕婦駕車衝撞輾壓，造成母親重傷在加護病房，3歲女童不治身亡。對此，時代力量9日表示，肇事駕駛未注意行人當然是主因，但也應將四年前討論過的AEB（自動煞車系統）列為車輛標配，「4年過去了，交通部的共識到底討論的如何？」

時代力量表示，肇事駕駛未注意行穿線上的行人，當然是最直接的原因。但除了駕照制度、道路設計改革及加強駕駛觀念教育，提升車輛行車安全配備，也是值得努力的方向。

以自動緊急煞車系統（Autonomous Emergency Braking，AEB）為例，它透過雷達、鏡頭等感應器，偵測前方目標，並利用控制器計算危險程度，當與前車、行人、建築、山壁距離過近時，系統就會發出提醒，甚至主動介入煞停。

時代力量指出，黨團早在2019年就提出修法倡議，應將AEB列為車輛標配。當時交通部的回應是「在國際相關法規成熟時，會儘速導入，目標在 2022 年之前討論出共識」。4年過去了，AEB列為車輛標配已是國際主流趨勢，「交通部的共識到底討論的如何？有沒有任何進度，可以跟社會大眾說明？」

時力質疑，到底還要等多少年，交通部對於車安標配的水準，才能追上國際？難道要像ESC電子式車身動態穩定系統一樣，在歐盟納入標配6年後的2018年，才姍姍來遲列為新車標配？

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