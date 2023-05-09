朝野批「終身不得參選」比例失衡　選罷法排黑條款無共識送院會協商

▲朝野黨團決議選罷法修法保留進院會協商。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會上月初審《選罷法》部分條文修正草案，明定曾犯內亂、外患、貪汙、賄選、國安三法、反滲透法及黑金槍毒等罪者，若經有罪判決確定，終身不得登記為候選人，但引起違反比例原則質疑。內政委員會召委陳玉珍9日召開朝野協商，立委莊瑞雄、邱顯智皆指出，相關修法明顯輕重比例失衡，最後朝野黨團決議全案保留進院會協商。

朝野立委對曾犯《洗錢防制法》終身不得參選的規定無共識，連前總統陳水扁上周也大動作北上陳情，質疑《選罷法》修法草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則。

內政委員會今召開朝野協商，民進黨立委莊瑞雄表示，在場四個委員就是「空仔（台語：傻子）」，這條文各黨都沒共識、輕重嚴重失衡，例如《刑法》重傷罪，把人剁手剁腳後再去自首，搞不好要三年徒刑，再去跟人和解，刑度可能更低。

莊瑞雄質疑，讓人斷手斷腳可以繼續選立委，被判幾個月的就不能繼續選村里長。所以輕重有沒有失衡問題？重罪可以繼續選立委，輕罪連選里長都不行，「要我們支持院版可以，但要有論述來跟社會大眾對話。」

時代力量立委邱顯智指出，連里長都不能選是嚴肅的問題。前面這些違反《貪污治罪條例》、《 國安法》等跟台灣相關的法律，可以同意限制終身不得參選，當然可以再考量，但《毒品犯罪防治條例》百百種，其中第十四條「意圖販賣並持有『大麻種子』」，這樣判兩年以下有期徒刑，搞不好只判幾個月，最後卻是「終身不得參選」，有沒有輕重失衡問題？

邱顯智說，現在黑槍氾濫要去解決，但解決問題的方式不是拿《選罷法》來開刀，這是要把台灣民主往後退一步。時力版本比較世界各國，如果要去限制的話要有期限，例如被判三年，就五年不得參選；若判五年以上，就限制七年，以此類推，不會去區分罪名。

邱顯智表示，例如現在違反《證交法》的人還在當立委，結果這些當里長的人年輕時只不過誤入歧途，就不能參選。因此參照國外法律，要用刑度來區分，而非犯罪類型。

