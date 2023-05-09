　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野批「終身不得參選」比例失衡　選罷法排黑條款無共識送院會協商

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲朝野黨團決議選罷法修法保留進院會協商。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會上月初審《選罷法》部分條文修正草案，明定曾犯內亂、外患、貪汙、賄選、國安三法、反滲透法及黑金槍毒等罪者，若經有罪判決確定，終身不得登記為候選人，但引起違反比例原則質疑。內政委員會召委陳玉珍9日召開朝野協商，立委莊瑞雄、邱顯智皆指出，相關修法明顯輕重比例失衡，最後朝野黨團決議全案保留進院會協商。

朝野立委對曾犯《洗錢防制法》終身不得參選的規定無共識，連前總統陳水扁上周也大動作北上陳情，質疑《選罷法》修法草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則。

內政委員會今召開朝野協商，民進黨立委莊瑞雄表示，在場四個委員就是「空仔（台語：傻子）」，這條文各黨都沒共識、輕重嚴重失衡，例如《刑法》重傷罪，把人剁手剁腳後再去自首，搞不好要三年徒刑，再去跟人和解，刑度可能更低。

莊瑞雄質疑，讓人斷手斷腳可以繼續選立委，被判幾個月的就不能繼續選村里長。所以輕重有沒有失衡問題？重罪可以繼續選立委，輕罪連選里長都不行，「要我們支持院版可以，但要有論述來跟社會大眾對話。」

時代力量立委邱顯智指出，連里長都不能選是嚴肅的問題。前面這些違反《貪污治罪條例》、《 國安法》等跟台灣相關的法律，可以同意限制終身不得參選，當然可以再考量，但《毒品犯罪防治條例》百百種，其中第十四條「意圖販賣並持有『大麻種子』」，這樣判兩年以下有期徒刑，搞不好只判幾個月，最後卻是「終身不得參選」，有沒有輕重失衡問題？

邱顯智說，現在黑槍氾濫要去解決，但解決問題的方式不是拿《選罷法》來開刀，這是要把台灣民主往後退一步。時力版本比較世界各國，如果要去限制的話要有期限，例如被判三年，就五年不得參選；若判五年以上，就限制七年，以此類推，不會去區分罪名。

邱顯智表示，例如現在違反《證交法》的人還在當立委，結果這些當里長的人年輕時只不過誤入歧途，就不能參選。因此參照國外法律，要用刑度來區分，而非犯罪類型。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
郭台銘挨轟支持警總復辟　郭辦發3點發聲了
台灣缺點多追不上日本？在台日人「列11優點」狂讚
快訊／137萬股東嗨翻！台積電罕見提高季配息至3元
女童生前可愛影像　爸餵香蕉開心跳舞！奶音喊：好了
快訊／租屋處飄惡臭　31歲女博士生「陳屍房內多天」
快訊／八德運動中心天花板坍塌　監察院通過糾正桃園市府
最後身影！3歲女童與母開心牽手走騎樓　1分鐘後慘遭輾亡
明早出門帶外套！周末雨彈轟炸全台　「雨勢最猛時段」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南母女過馬路遭撞1死1重傷　黃偉哲要求交通局3點措施改進

郭台銘喊「警備總部要回歸」　吳欣岱嗆：無知！對民防概念的抹黑

女童走斑馬線遭撞死　時力呼籲把自動煞車系統列車輛標配

快訊／八德運動中心天花板坍塌　監察院通過糾正桃園市府

管碧玲就任將滿百日！　預告《海污法修正草案》一週內通過三讀

郭台銘要警備總部回歸　民進黨：大開民主倒車

郭台銘拋「警總要回歸」？　他看完整談話控：被惡意扭曲了

朝野批「終身不得參選」比例失衡　選罷法排黑條款無共識送院會協商

好市多莓果風波　蔣萬安下令3政策：成立「A肝專區」即時公佈資訊

沈智慧退出！要搶回盧秀燕票倉　台中第五選區藍營推黃健豪上陣

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

台南母女過馬路遭撞1死1重傷　黃偉哲要求交通局3點措施改進

郭台銘喊「警備總部要回歸」　吳欣岱嗆：無知！對民防概念的抹黑

女童走斑馬線遭撞死　時力呼籲把自動煞車系統列車輛標配

快訊／八德運動中心天花板坍塌　監察院通過糾正桃園市府

管碧玲就任將滿百日！　預告《海污法修正草案》一週內通過三讀

郭台銘要警備總部回歸　民進黨：大開民主倒車

郭台銘拋「警總要回歸」？　他看完整談話控：被惡意扭曲了

朝野批「終身不得參選」比例失衡　選罷法排黑條款無共識送院會協商

好市多莓果風波　蔣萬安下令3政策：成立「A肝專區」即時公佈資訊

沈智慧退出！要搶回盧秀燕票倉　台中第五選區藍營推黃健豪上陣

【廣編】北士科擎天地標「柏鴻君臨」盛大舉辦施工說明會　近百已購戶熱情參與

想偷偷美白？媽進廚房驚見「黑狗變日本藝妓」　呆萌坐地上憨憨笑

東森寵物舉辦毛孩認養會　遭繁殖場丟棄「獨眼金吉拉」盼新家

16元開吃！超商限量賣「2款日本人氣蛋糕」　滿滿小蜜橘奶油餡太邪惡

陳子豪演「炸裂刑警」NG好幾次　自嘲演反派比較適合

咖啡廳拒老人進入！店家曝「奧客多又吵」　他氣哭：老人就不是人嗎

李翊君突曝「很久沒跟老公說話」　還零接觸女兒...背後原因曝光！

郭台銘挨轟支持警總復辟　郭辦發3點聲明「特定人士斷章取義」

「有錢想買哪就買！」他不解買房課夯啥　一群反搖頭：不吃虧

獨／王思佳陷假包風暴　資深代購直言「愛馬仕水很深」入手管道曝光

姐弟配開趴！這2款混一起「吸鏘了」　忘了退房下場慘了

政治熱門新聞

20年前觸犯《兒少性交條例》　楊家俍棄立委提名

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

民進黨：郭台銘造謠政府擋BNT　為選總統不擇手段

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

再2天入監！　陳致中憶往事：希望孩子不會少算爸爸一個人

沈智慧退出　台中第五選區藍營推黃健豪上陣

志願役去年4066人退場創新高　近5年平均2成兵寧賠錢閃人

圖／開箱大巨蛋！議員體驗「傳接球」

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

快訊／招募未成年到國外當豬仔　最重關10.5年

快訊／「真相只有一個」！　郭台銘嗆這2天公布BNT採購秘辛

數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

挺郭夜宴16人名單曝　郭台銘親揭1事

快訊／環保署升格環境部！　立院三讀

更多熱門

相關新聞

郭台銘喊「警備總部要回歸」　綠委勸：還是講國際政策卡實在

郭台銘喊「警備總部要回歸」　綠委勸：還是講國際政策卡實在

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，今（9日）在新竹市議會與新竹市里長座談，他認為，台灣的警察要跟民防結合，「警備總部要回歸」，且里長要去做軍訓。對此，民進黨立委許智傑回應，警察民防本來就該結合，但不該成為警總，「郭董這些草率發言只會流失選票，提醒郭董要展現格局，端出比較在行的國際政策牛肉，卡實在。」

獨／被國民黨設定大安區立委選戰「假想敵」　范雲回應了

獨／被國民黨設定大安區立委選戰「假想敵」　范雲回應了

民進黨：郭台銘造謠政府擋BNT　為選總統不擇手段

民進黨：郭台銘造謠政府擋BNT　為選總統不擇手段

挺侯派籲517徵召侯友宜！席開88桌「挺侯大會」　近千人尬郭台銘

挺侯派籲517徵召侯友宜！席開88桌「挺侯大會」　近千人尬郭台銘

美議員「炸台積電」說法瘋傳　綠委對照前後文：抖音放出的認知作戰

美議員「炸台積電」說法瘋傳　綠委對照前後文：抖音放出的認知作戰

關鍵字：

選罷法內政委員會莊瑞雄邱顯智民進黨時代力量國民黨排黑條款

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面