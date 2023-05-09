基隆河「巨魚現身」快跟人一樣高　拉魚1錯誤讓釣客嘆氣：痛心啊

▲有釣客在基隆河釣起一隻巨型烏鰡。（圖／翻攝汐止集團）



記者鄒鎮宇／綜合報導

釣到巨魚！有民眾分享一段釣魚影片，地點位於基隆河岸，一名男釣客剛拋竿沒多久，就拉起一條長約140公分、體重至少30公斤的野生烏鰡，讓網友驚嘆，但也有釣客認為男子抓魚的方式不妥，可能會傷到魚的腮，即使放生也活不久。

有網友在臉書社團「汐止集團」PO出這段1分45秒的釣魚影片。影片顯示，釣客說剛拋竿沒多久，就開始跟這條烏鰡進行決戰，雙方分別在水中、陸地拉扯，最後釣客將魚拉到較淺的位置，並將釣竿交給旁人，用兩隻手將魚拉到岸上，並轉身要將魚放下。

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▲許多釣客認為男子拉魚的動作錯誤，會讓魚受傷。（圖／翻攝汐止集團）



網友看完紛紛留言，「好大喔」、「太大了吧」、「是憤怒湖釣到的鯉魚王嗎」、「至少120公分把嘖嘖嘖」、「傻眼，怎麼那麼大隻」、「不管是什麼魚，牠好大喔」、「這是我們汐止的寵物呢，常常有網紅把他釣上來拍照」。

也有許多釣客說，「請善待你的對手，這裡魚不能吃。如果是要放回不建議抓腮，看影片腮都被拉開了，對魚傷害大。放回也是放死的機率很高」、「國外對於catch and release，都是很善待魚的，釣者這樣抓腮，腮裂開了，真的活不久」、「台灣的烏鰡放眼世界都是少見，因為不寬的流域，就有巨大的烏鰡，外國人還特別來台灣fly fishing烏鰡，真的要善待」、「又搞死一支大魚，痛心啊」。