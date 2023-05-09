台南女童剛被撞死…他今秒抓包「警車未禮讓行人」：大執法是笑話

記者閔文昱／綜合報導

台南市5月8日在北區成功路發生孩童行走於行人穿越道上，因車輛未禮讓行人而遭撞擊死亡憾事，台南市長黃偉哲今（9日）要求交通局和市警局立刻採取三點措施改進，希望能洗脫「行人地獄」之名。不料，有網友今天就在路上看到警車不讓行人，批評「大執法真的是個笑話」，畫面一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「台南大小事」PO出行車紀錄器畫面，只見一處無號誌燈的路口，有民眾走斑馬線過馬路，但來往車輛都未禮讓，其中就包含了一輛警車，讓他只能無奈站在路中，直到原PO行經該處將車輛停下，男子才快步通過馬路。

原PO也在文中痛批，昨天才剛有未禮讓行人釀成意外事件，今天就看到警車不讓行人，「大執法真的是個笑話，警察都沒讓行人的意識了，行人都站在車道上多久了。」

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▲台南8日才發生孕婦撞死3歲童事件，有民眾今就目睹警車未禮讓行人。（圖／網友授權提供）

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「有牌的只會欺負較軟的一方，他們違規只會說執勤中搪塞」、「大執法只針對無權無勢的小老百姓」、「警察一樣是台灣人，會做台灣該有的事情」、「只準州官放火，不準百姓點燈...」、「太誇張了」、「我還看過警察停紅燈拿手機玩，不然就是手機放在安全帽裡講電話」。

對此，台南市警局第二分局也在留言區回應，「本分局博愛所員警於9日上午11時35分許執行巡邏勤務行經北門路1段路段，因於內側車道之車流中尾隨前方車輛前進，當下也因注意車前狀況以保持安全距離，以致疏未注意外側車道旁有正欲通行馬路之行人。除已依未禮讓行人優先通行違規舉發在案並予行政懲處檢討改進，也將督屬切實遵守交通規則，一同守護道路安全。」