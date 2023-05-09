屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

▲▼蕭特財校友(左)拜會屏科大張金龍校長(右) 。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

僑委會辦理112年全球傑出僑生校友選拔，屏東科技大學第17期海外青年技術訓練班水產養殖科馬來西亞蕭特財，在眾多優秀競爭者的角逐之下脫穎而出，獲得「僑務貢獻類」全球傑出僑生校友殊榮，將於6月6日授獎。

這項選技共分6大類，分別是僑務貢獻類、企業工商類、社會公益類、學術成就類、文化體育類及青年僑務貢獻類，今年全國有18位傑出人士獲獎。

蕭特財曾就讀於屏科大校前身－國立屏東技術學院第17期海外青年技術訓練班水產養殖科，畢業返回馬來西亞後，即加入美里留臺同學會，協助學子赴台升學事宜，並兼任「砂拉越留臺同學會」副會長，主辦升學講座會，也時常安排臺灣專業人士赴馬主講農業及經濟座談，並主辦赴台考察團，努力推動文教工作。

2022年起接任馬來西亞「砂拉越留台同學會」總會長，為砂拉越及全馬來西亞學生在升學輔導方面做出更多的努力，將台灣優質的教育帶入砂拉越偏遠内陸地區，積極推動馬來西亞學子赴台升學，讓更多的孩子們有機會改變一生。

他回國後，於事業有成之餘仍不忘進修，時隔27年後本著學無止境精神就讀該校「農企業管理系馬來西亞境外在職碩士專班」，並於2019年取得碩士學位，以自身為榜樣，鼓勵年輕人發現不足勇於求知。此外，也於事業版圖中展現對於媒體傳播的興趣長才，從事多媒體影音製作多年受到肯定，曾榮獲本校2015年傑出校友，同時現任「馬來西亞國立屏東科技大學校友會」署理會長，連結大馬校友與母校的深厚情感並促成產官學合作。

這次榮獲僑委會112全球傑出僑生校友殊榮，屏科同感榮耀，希望蕭特財校友能持續為屏科大及馬來西亞建立更多鏈結，嘉惠更多學子。