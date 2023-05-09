玉成公園游泳池爆是海砂屋　許淑華籲蔣市府別拖延儘速改善

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

鄰近台北市南港、信義區交會處的玉成公園游泳池，近期發生建物坍塌剝落，經鑑定後為海砂屋。台北市議員許淑華指出，海砂屋有立即性危險性，若碰上地震恐發生大規模意外，因此要求市長蔣萬安應動用第二預備金做緊急處理，別讓市民的權益一再被拖延。

許淑華指出，玉成公園硬體建設很多，包含游泳池內、還有韻律教室與健身器材教室，以及2樓公園處的辦公空間使用率都非常高。但近幾年民眾常常反映，游泳池建物有多處坍塌，甚至鋼筋外露，「上課時忽然天花板掉落，還好沒有砸到民眾，嚇壞許多使用民眾與辦公人員」。

為此，體育局委託結構技師進行檢測，今年3月29日出爐的技術檢測報告發現，玉成公園游泳池建築物「氯離子成分過高」，也就是俗稱的「海砂屋」。根據報告，當中有多處劣化程度都屬於「嚴重損壞」並且鋼筋鏽蝕度為最大5級、鋼筋保護層混擬土剝落。

許淑華說，玉成公園游泳池建築物整棟已被鑑定為「海砂屋」，若哪天不巧有較大的地震，整個建築物有可能直接崩落倒塌的危險。所以玉成公園建築物，在現有基礎上根本無法補強整修，因為潛在危險性極高，急迫需要拆除重建。

為此，許淑華表示，在教育部門質詢時向體育局具體要求，市府應該動支第一或第二預備金處理，既然迫在眉梢、有立即性危險，應該即刻啟動先期規劃，並同時爭取改建工程設計規劃費，避免改建工程遙遙無期，民眾運動使用都無處可去。

另外，許淑華也轉達使用民眾的意見，市府預計將玉成游泳池封館拆除，應該要有一段的緩衝期間，讓民眾能趕緊尋找其他可替代的運動場所，建議可使用到到6月30日止。

許淑華說，希望蔣萬安市長能看到這篇發文，緊急使用第二預備金支應，讓他多次提倡要鼓勵、推廣運動風氣，就應該拿出具體作法，儘早啟動新建工程，不要讓市民權益一再被拖延。