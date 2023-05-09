2023熱氣球嘉年華再突破　全球最大熱氣球台東登場...為期60天

▲台東縣政府9日在台北101獨一文創舉辦2023台灣國際熱氣球嘉年華全國記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府9日在台北101獨一文創舉辦2023台灣國際熱氣球嘉年華全國記者會，縣長饒慶鈴宣布今年活動擴大規模舉辦60天，包括舉行歷年最多的9場次光雕音樂會，同時無人機展演增加至3場次，且無人機每場加碼至700架次，創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，並首次與LINE貼圖明星合作，活動期間將有Q版媽祖造型等超過50顆國內外熱氣球登場，開幕及閉幕更邀請到黃明志及炎亞綸，熱氣球繫留體驗套票將於5月24日開放線上預約。

饒慶鈴提到，今年邁入第13年的2023台灣國際熱氣球嘉年華，將在6月30日至8月28日在鹿野高台登場，疫情趨緩讓民眾出遊意願增加，60天的活動讓喜愛熱氣球的朋友有更充裕的時間可以來台東追球。每年詢問度超高的熱氣球嘉年華光雕音樂會，今年更規劃有9場次，其中7月1日開幕、7月20日鹿野高台及8月28日閉幕場次將結合無人機展演，演出規模更從去年每場300架次擴大到700架次。





今年活動首度與LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」及「晴天P莉」合作，將結合台東特色，在無人機展演、LINE貼圖與活動周邊商品中亮相，而剛製作完成的Q版媽祖造型熱氣球也在今年正式加入台東熱氣球團隊。

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縣府交觀處說明，每年熱氣球光雕音樂會都是活動的重頭戲，今年鹿野高台開、閉幕除了無人機展演外，表演部分將分別由黃明志(開幕)及炎亞綸(閉幕)進行壓軸演出，移地光雕音樂會除延續歷年經典場地三仙台、大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區外，市區場則預計移師台東知名景點國際地標(海濱公園)，與大型公共藝術設施相互輝映，每場光雕音樂會都融合了不同的台東地景。

熱氣球繫留體驗將提供上午場(05:30-07:30)與下午場(17:00-19:00)2個時段，活動期間上午5點及下午4點開放現場購票，線上預約將分2階段開賣，第一階段將於5月24日開放預約6、7月份場次，第二階段將於5月31日開放預約8月份場次。