挺侯派籲517徵召侯友宜　蔣根煌、李乾龍擬出席「88桌挺侯大會」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統提名現由新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘相互競逐，相較挺郭陣營已經連辦2場「挺郭夜宴」，一位近侯人士則稱，挺侯陣營也將舉辦「挺侯大會」助勢，時間就在5月17日晚間。該人士強調，挺侯陣營高度期待當日中常會就徵召侯友宜，因此時間特別定在5月17日，若朱立倫未在當日徵召侯，大家對朱都會非常非常失望。

黨內咸認5月17日中常會就會徵召侯友宜代表國民黨參選2024總統，但近日卻有部份聲音傳出，黨中央有可能延後一個禮拜至5月24日徵召。對於哪個時間較為適合，一位近侯人士強調，「當然是越快越好！」

近侯人士指出，為了迎接侯友宜在5月17日獲得國民黨徵召，挺侯陣營已準備好在當晚舉辦一場「挺侯大會」，在新北市新莊區五工路某知名婚宴會館席開88桌，包括議長蔣根煌、國民黨前秘書長李乾龍等實力派要角都會出席，估計全場來賓達到上千人。

近侯人士表示，這場活動原本是某社團的春酒，原訂5月11日舉辦，但特地改期到5月17日，就是預期當天侯友宜會獲得國民黨徵召；而這也代表基層對國民黨在5月17日徵召侯友宜抱持極大期待，「如果朱立倫當天沒有徵召侯友宜，大家都會非常非常失望。」

近侯人士說，徵召時間拖越久，對侯郭兩陣營都造成不小壓力，侯陣營要面對更多的變數，而郭陣營則要持續耗費心力追趕，「就像賽跑選手已經看到終點線，全力衝刺、衝刺得很累」，所以如果朱立倫繼續把徵召時間往後延，那就像把終點線不斷往後退，也像2019年民進黨不斷延後初選時間那樣，屆時支持者會對黨中央有怨言。