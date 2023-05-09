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傳數位身分證喊卡賠10億　國民黨團批「爛尾樓」：賴清德公開道歉

▲國民黨團9日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團9日記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

行政院2018年12月底宣布啟動換發數位身分證，因外界對資安疑慮未除，前行政院長蘇貞昌於2021年拍板決議喊卡，但傳出相關廠商向政府求償5.26億，加上已採購機器和場地費等費用，總計逾10億元。對此，國民黨立法院團今（9日）舉行記者會表示，數位身分證先前未評估資安問題就推動，現在變成「爛尾樓」，時任行政院長賴清德須為強行推動負起責任，同時向國人公開道歉。

國民黨團9日上午舉行「數位身分證 賠10億？ 蔡政府誰要負責？」記者會，黨團首席副書記長林思銘指出，2018年底賴清德宣布啟動換發數位身分證計畫，可知賴就是推動者，隔年內政部在規劃案尚未完成的階段，就辦理招標，委託中央印製廠採購3億多元的設備，廠商也進行備料。

林思銘也指，後來被發現內政部「數位身分證規劃委員會」的外部委員，都是退休公務員，法制規範付諸闕如，與民間溝通的會議紀錄從網站消失，所有程序、內容都尚未完備的情形下，就在2020年草率宣布政策將於2021年上路；這些計畫送到立法院後，引發立委、學界，及民間的質疑，蘇貞昌2021年初則宣布暫緩執行。

林思銘說，從2019到2020兩年間，行政單位一連串的錯誤政策，導致現在國家面臨10億多元的損失，請問執政的民進黨政府，誰要來為這筆爛帳負責？是不是應由當時決策的賴清德自掏腰包來負責，而不是由全民幫他買單？賴清德現在是民進黨推出的2024年總統候選人，是不是應該出來為這件事表達的立場，向全民說清楚、講明白。

林思銘表示，數位身分證可說是一路黑箱作業，政府信用破產，絕對不是內政部輕輕一句「配合立法院、行政院決議」可以帶過，國民黨團也呼籲監察院應立即啟動調查，追究相關人員責任。

▲▼國民黨團召開「數位身分證 賠10億 蔡政府誰要負責」記者會 賴士葆 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團副書記長洪孟楷則提及，無論是資安專家還是在野黨，對於數位身分證皆提出有個資外洩疑慮，但時任內政部長徐國勇拍胸脯說，數位身分證的晶片是台積電做的，國人可以放心，但問題在不單單在於晶片，更在後端資料庫保護、傳輸安全保障，都會有資安風險。

藍委賴士葆表示，蔡政府推動數位身分證最後變成「爛尾樓」，是賴清德在擔任行政院長時，好大喜功所捅出的簍子；藍委李德維也說，一人決策、眾人反對、全民受害，導致10億元公帑損失，以及看不到的行政成本損失，難道不是將帥無能、累死三軍的賴清德嗎？

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