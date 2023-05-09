全台首家！華航航班添加「永續航空燃油」　吃飛機餐也能愛地球

▲中華航空宣布以 5 月 22 日台北往返新加坡 CI753/754 作為永續示範航班，並於新加坡回程添加永續航空燃油。（圖／華航）



記者李宜秦／台北報導

天合聯盟 SkyTeam 第二屆「永續飛行挑戰 The Sustainable Flight Challenge (TSFC)」起跑，中華航空宣布以 5 月 22 日台北往返新加坡 CI753/754 作為永續示範航班，並於新加坡回程添加永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），為首家國籍航空宣示添加永續燃油載客飛行。

華航表示，今年華航二度執行永續示範航班，特別規劃首度於載客航班添加 10% 的永續航空燃油，這項台灣航空業的創舉展現華航致力永續發展的承諾，以實際行動領航飛向淨零碳排的天空。

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▲▼華航機上餐也採用低碳蔬食。（圖／華航）

華航今年再度參與永續示範航班活動，其中台北出發的機上餐點，提供蟬聯兩年米其林綠星殊榮的「陽明春天」獨家蔬食料理，鼓勵所有旅客預選以在地當季食材烹調的「空中旅人純淨蔬食」，豪華商務艙主菜為「三杯杏鮑菇佐清香桂圓飯」，豪華經濟艙與經濟艙則推出「紅燒植物肉薑黃飯」，華航期盼與旅客攜手成就全艙等低碳蔬食的創新紀錄。

華航表示，永續示範航班的機上免稅品，將全面以預購方式銷售，旅客可於行程開始前 14 日至 48 小時，於「中華航空購物網 SkyBoutique」預訂，不用擔心錯過商品，也能減少飛行時的重量，有效降低碳排放。