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阿伯打翻珍奶還嗆「我很帥趕快拍」　一見列車長秒變臉

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵自強號列車5日下午發生一起口角，一名中年男子上車時不慎打到乘客的頭，又不小心打翻珍奶，卻裝作若無其事，還怒嗆一旁勸說的乘客「多管閒事」，場面相當火爆，結果列車長獲報到場後，男子態度瞬間180度大轉變，立刻配合清理地上飲料。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，稱事發地點在南下自強號129班車10號車廂，當時阿伯上車時不慎打到他的頭，沒有一句道歉，後來打翻珍奶又濺到他身上，卻裝死不處理，讓他再也忍無可忍，當場出言提醒「可不可以請你處理一下？」

不過，阿伯惱羞成怒，一度出言恐嚇，之後見原PO拿出手機錄影，還嗆聲「我長得帥，你照阿！」、「找麻煩，他Ｏ的！」、「現在在車上，不然我就揍你」周遭乘客看不下去，紛紛出言聲討阿伯，還有人幫忙聯繫列車長，甚至願意作證「他剛剛說要揍你？再一個恐嚇，我們都是人證」。

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▲▼阿伯打翻珍奶還嗆「我很帥趕快拍」　一見列車長秒變臉。（圖／爆料公社）

▲珍奶流了一地，還濺到原PO，但阿伯完全不為所動。（圖／爆料公社）

期間，有女乘客勸說「至少要表示一點歉意吧？這樣造成多少人的麻煩？」阿伯咄咄逼人反嗆「什麼歉意？我是故意的是不是？我欠你什麼？欠你什麼東西你講！怎麼樣才滿意你講！」甚至一度想對原PO動手，所幸被周遭乘客挺身制止。

起初阿伯氣焰依舊囂張，但一見列車長趕抵，開口第一句就說「對不起！」連忙解釋是不小心打翻，並協助清潔地板。

許多網友紛紛留言批評，「不先把自己造成的滿地飲料處理好，只會嗆聲，比較老也沒有比較懂事呀！」、「女乘客講話阿北就一直頂嘴，男乘客講話這個阿北就閉嘴，典型欺善怕惡」、「一看到列車長就換了張嘴臉，差好大」。

▼阿伯一見列車長，立刻脫口「對不起！」（圖／爆料公社）

▲▼阿伯打翻珍奶還嗆「我很帥趕快拍」　一見列車長秒變臉。（圖／爆料公社）

 

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