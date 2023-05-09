古坑賞油桐花驚魂！夫妻夜宿停車場「樹倒壓BMW」…嚇喊：要收驚

▲雲林古坑油桐花樹倒塌壓毀BMW。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

屏東一名鍾姓婦人7日與丈夫駕車北上至雲林古坑欣賞油桐花，當天晚間將車停放在油桐花公園停車場，不料一旁的大桐花樹卻突然倒塌壓毀車輛，幸人未受傷，不過愛車遭殃也令夫妻倆驚魂未定，保險廠粗估修車費用達25萬元，後續也不知道該向誰求償。

鍾姓婦人表示，透過電視得知古坑油桐花開，因此當天與老公駕車北上賞花，7日晚間抵達油桐花公園停車場，計畫在車上夜宿一晚，隔天再到附近步道欣賞美景，不料凌晨1時許，一旁的油桐花樹卻突然倒塌壓毀車輛，幸好車子夠堅固，車內2人並未受傷，但夫妻倆也著實受了不小的驚嚇，直呼「要去收驚了！」

氣象局指出，7日晚間6時至8日凌晨2時古坑鄉累積雨量約53毫米，未達大豪雨等級。鍾婦也表示，當天雨勢並不大，但油桐花樹卻突然倒下，質疑相關單位未做好植栽。

該輛遭壓損的座車是15年的BMW 320i，保養廠粗估修繕費用要25萬元以上。鍾婦質疑，停放的地點是縣府公告的合法停車場，後續該向誰索賠？

對此，古坑鄉長林慧如表示，當天獲報後公所已立即派員到場了解，並協助將車子拖吊回屏東，後續將洽詢保險公司進行理賠；至於油桐花樹為何會突然倒塌，公所也將派人了解。