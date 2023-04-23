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南投蓮華池「日賞桐花夜賞螢」　林試所提供秘密景點

▲正值油桐花開季節，南投蓮華池可賞花又賞螢。（圖／農委會林業試驗所提供）

▲南投蓮華池螢火蟲種類多達10種，圖為大端黑螢。（圖／農委會林業試驗所提供）

記者楊惠琪／台北報導

位在南投縣日月潭周邊的蓮華池，素來有著生態秘境之稱，每年4月間開始，是蓮華池山區油桐花綻放的季節，而螢火蟲也在此時開始成群的在黑夜裏熱鬧飛舞，閃耀著點點螢光。農委會林業試驗所建議可安排一趟「日賞桐花，夜賞螢」的蓮華池春季生態小旅行。

南投魚池鄉日月潭邊的蓮華池，是農委會林業試驗所位於中台灣的重要試驗基地，試驗林面積雖僅有461公頃，但因本身動植物生態豐富、多樣，且受到完善的保育，所以早已成為享譽國內外的生態寶庫。每年4月間開始，是蓮華池山區油桐花綻放的季節，入夜後，則可看到螢火蟲閃耀飛舞。

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▲正值油桐花開季節，南投蓮華池可賞花又賞螢。（圖／農委會林業試驗所提供）

▲正值油桐花開季節，南投蓮華池可賞花又賞螢。（圖／農委會林業試驗所提供）

蓮華池研究中心主任傅昭憲指出，蓮華池的絕佳生態環境，同時也孕育了多種螢火蟲。根據調查發現，蓮華池地區全年出沒的螢火蟲共有10種，其中以每年4、5月可看到的種類最多，包括大端黑螢、山窗螢、黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢、梭德氏脈翅螢等6種，故每年4、5月是賞螢的最佳時機。其中以藥用植物園及投66線林道1.2公里處，是本地最好的2處賞螢地點。

傅昭憲也提醒，因螢火蟲對環境、生態的要求很高，容易受到人為干擾的影響，為使蓮華池的螢火蟲能順利繁衍下一代，年年可欣賞流螢飛舞的美景，所以在賞螢時除了注意自身安全外，請勿離開步道範圍，近距離觀看螢火蟲，不要利用燈光照射牠們，以免破壞其自然棲地。

▲正值油桐花開季節，南投蓮華池可賞花又賞螢。（圖／農委會林業試驗所提供）

▲蓮華池最佳賞桐及賞螢地點。（圖／農委會林業試驗所提供）

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