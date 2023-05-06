前立委鄭寶清妻「走斑馬線」被左轉車撞飛　大腿骨折一度意識不清

記者沈繼昌、林彥臣／桃園報導

桃園日前發生一起左轉車撞飛過馬路路人車禍，傷者身分證實就是立委鄭寶清的妻子，不僅左大腿遭撞斷骨折，受到強烈撞擊後還一度意識不清，經過手術後，目前已返家休養。議員詹江村在臉書發文，祝福鄭寶清夫人早日康復，也感嘆行人路權的問題，就算重罰也沒用。

▲白色自小客車左轉撞飛過馬路的路人，傷者身分證實為前立委鄭寶清的妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



警方調查指出，事件發生於4月24日13時28分許，自小客駕駛江女沿民生路左轉三民路（往春日路方向），不慎衝撞莊姓婦人，導致其倒地受傷，桃園分局交通中隊獲報到場依照程序處理，經酒測江女酒測值為0，對於汽車駕駛未禮讓行人部分已經依照道交條例第44條舉發，另外傷者如果提告過失傷害，也將移送桃園地檢署偵辦。

根據《中時新聞網》報導，鄭寶清證實妻子出車禍，路口監視器對方車子行經路口左轉根本沒有減速，妻子遭猛力撞擊，當場噴飛最後重摔在地，左大腿骨折、還有腦震盪，意識不清，經手術治療，左大腿已接回，目前已在家休養。

桃園市議員詹江村也在臉書發文指出，鄭寶清委員夫人綠燈過馬路，走在斑馬線上，還是被一位在斑馬線上超車的女駕駛，當場撞斷腿，「就算重罰也沒用，走在斑馬線上腿還是撞斷」。