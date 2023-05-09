3歲女童被撞死！　百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

記者周亭瑋／綜合報導

台南3歲女童與38歲李姓媽媽8日過馬路時，遭36歲杜姓女駕駛搶快撞上，妹妹送醫不治，母親則重傷在加護病房。懷有5個月身孕的肇事杜女供稱，視線被A柱擋住；然而，此說法不被眾人買單，百萬網紅Cheap更怒打臉，也狂列4點向政府喊話，「不要一副看戲的樣子。」

事發於8日上午9時許，杜女開車行經台南市北區忠義路三段、成功路口時，左轉衝撞正過馬路的一對母女；當時，李女當時牽著3歲女兒走到一半，就被車輛直接撞上輾壓，妹妹當場失去生命跡象，母親則被捲入車底，重傷送往衛福部台南醫院搶救，目前仍在加護病房觀察。

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▲母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）

消息一出，引發眾人撻伐，長期關注交通議題的Cheap也怒喊，「跟A柱根本無關，路口、轉彎要放慢，就算眼殘也不至於這麼嚴重！轉彎時頭也要跟著左右搖擺、注意來車與行人，駕駛頸部是被十字固定嗎？」

不僅如此，他更喊話政府，不要一副看戲的樣子，「路口行穿線退縮了沒？庇護島做了沒？路口淨空、違停處理了沒？交通改革必須持續努力。」

▲Cheap怒指，根本與A柱無關。（圖／ETtoday LIVE）

根據《道路交通管理處罰條例》，駕駛車輛行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，最高可處罰鍰新台幣900元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，最高則可處罰鍰新台幣1800元。

另外，女童爸爸也心碎表示，當天一家人原本要回屏東老家，怎料妻女只是先去看病拿藥，現在卻變成女兒身亡，老婆在醫院命危，他更質疑，「車禍現場成功路、忠義路口是頗大的路口，車流量很大，行人眾多，杜女卻能開車撞上走在斑馬線上的妻女，實在太離譜。」