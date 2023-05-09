高鐵App推創新服務！感應「智慧型手錶條碼」　即起可進站搭車

▲台灣高鐵T-EX行動購票App，用智慧型手錶就可感應條碼進站搭高鐵。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

嗶一下智慧手錶就可搭車，台灣高鐵今(9日)宣布，「T-EX行動購票」App推全新體驗服務，即日起可透過智慧手錶下載App，並開啟車票QR code，就可感應條碼進站搭車。

台灣高鐵公司表示，觀察科技發展趨勢，使用智慧型手錶（Smart Watch）的旅客日漸增加，因此推出「T-EX行動購票」App全新服務，即日起，旅客可在智慧型手錶上同步安裝「T-EX行動購票」App，需先與手機完成配對，再利用手錶上的「今日車票」功能開啟車票QR code，就可感應條碼進站搭車。

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高鐵指出，手錶版「T-EX行動購票」App還具備直接查詢「高鐵時刻表」功能，並可同步接收高鐵推播通知，隨掌握高鐵即時資訊。

▲台灣高鐵T-EX行動購票App，用智慧型手錶就可感應條碼進站搭高鐵。（圖／高鐵）

不過台灣高鐵也提醒，使用手錶版T-EX各項功能與服務時，要先確認手機與手錶版的「T-EX行動購票」App均已同步更新至6.55以上版本；此外，智慧型手錶主要功能為輔助手機使用，相關票務服務包括訂票、付款、取退票等，仍要透過手機版App上的完整介面來執行，若單獨安裝手錶版App，又或手錶未與手機連線時均無法使用。旅客搭乘期間若遇查驗票或至車站窗口辦理票務作業時，仍請出示原手機票證。

根據高鐵統計，「T-EX行動購票」App自2011年推出以來，迄今下載量已超過1350萬次，2022年持手機票證進站搭車旅客超過1400萬人次。

▼台灣高鐵T-EX行動購票App，即日啟用智慧型手錶就可感應條碼進站。（圖／高鐵）